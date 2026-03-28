H Μαρινέλλα ήταν η πρώτη εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision, με το ελαφρολαϊκό τραγούδι «Κρασί θάλασσα και τ’ αγόρι μου».

Η Ελλάδα έλαβε για πρώτη φορά μέρος στον 19ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision που πραγματοποιήθηκε στο Μπράιτον του Ηνωμένου Βασιλείου στις 6 Απριλίου του 1974.

Το τραγούδι της Ελλάδας ήταν απευθείας ανάθεσης της ΕΙΡΤ, σε στίχους του Πυθαγόρα και μουσική του Γιώργου Κατσαρού, ο οποίος διηύθυνε την ζωντανή ορχήστρα του ΒΒC τη βραδιά του διαγωνισμού.



Η Μαρινέλλα, είχε δηλώσει τον Μάρτιο του 1974 στη «Ραδιοτηλεόραση», «Το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας και Τηλεοράσεως μου έκανε την τιμή και με επέλεξε για να λάβω μέρος και να αντιπροσωπεύσω την Ελλάδα στις αρχές Απριλίου, στο εφετινό Φεστιβάλ Τραγουδιού, που για πρώτη φορά συμμετέχει η Ελλάδα. Θα ερμηνεύσω ένα τραγούδι που έγραψαν ο Πυθαγόρας και ο Κατσαρός».

H Μαρινέλλα εμφανίστηκε στη σκηνή του «Brighton Dome» φορώντας ασπρόμαυρο ριγέ πουκάμισο και μαύρο παντελόνι καμπάνα.

Για την ιστορία, στο ντεμπούτο της στη Eurovision, η Ελλάδα εμφανίστηκε πέμπτη κατά σειρά και τερμάτισε στην 11η θέση με επτά βαθμούς (ανάμεσα σε 17 συμμετοχές), ενώ νικήτρια εκείνη τη χρονιά ήταν η Σουηδία με τους θρυλικούς ABBA και το «Waterloo».