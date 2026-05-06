Οι προειδοποιήσεις έρχονται πριν τη διήμερη εκεχειρία που ανακοίνωσε ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ενημέρωσε σήμερα (06/05) πως έχει προειδοποιήσει τις διπλωματικές αποστολές που βρίσκονται στο Κίεβο να είναι έτοιμες να απομακρύνουν άμεσα το προσωπικό τους σε περίπτωση που διαταχθούν μαζικά πλήγματα στην ουκρανική πρωτεύουσα ως αντίποινα, εφόσον η Ουκρανία επιχειρήσει να διαταράξει τις εορταστικές εκδηλώσεις της 9ης Μαΐου στη Μόσχα για τη νίκη του σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών απευθύνει έκκληση στις αρχές της χώρας σας… να εκλάβουν αυτήν την ανακοίνωση με τη μέγιστη υπευθυνότητα και να διασφαλίσουν την έγκαιρη απομάκρυνση από το Κίεβο του προσωπικού διπλωματικών κι άλλων αντιπροσωπειών σε ενδεχόμενο αναπόφευκτων ανταποδοτικών πληγμάτων στο Κίεβο από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου Μαρία Ζαχάροβα σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα μέσω Telegram

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει ανακοινώσει εκεχειρία για τις 8 και 9 Μαΐου για τους ετήσιους εορτασμούς της Ημέρας της Νίκης. Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προχώρησε σε ξεχωριστή ανακοίνωση εκεχειρίας, επισημαίνοντας ότι δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ενημέρωση προς το Κίεβο για τον τρόπο εφαρμογής της ρωσικής πρότασης. Όπως ανέφερε, η Ουκρανία θεωρεί ότι η αξία της ανθρώπινης ζωής υπερβαίνει οποιαδήποτε επετειακή εκδήλωση, γνωστοποιώντας την έναρξη κατάπαυσης των εχθροπραξιών από τα μεσάνυχτα της 5ης προς 6η Μαΐου.