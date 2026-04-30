Η ανάρτηση του Χρήστου Μάστορα για τη συνεργασία του με τον Αντώνη Ρέμο.

Λίγες ημέρες έχουν περάσει από την τελευταία εμφάνιση του Χρήστου Μάστορα και του Αντώνη Ρέμο σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, που φέτος έδιναν το παρών.

Μόλις δύο ημέρες αργότερα, ο Αντώνης Ρέμος εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την απόφασή του να αποστασιοποιηθεί για ένα μικρό χρονικό διάστημα από την νυχτερινή ζωή, ενώ μόλις σήμερα, Πέμπτη 30 Απριλίου, ο Χρήστος Μάστορα προχώρησε σε μία συγκινητική αναφορά προς το πρόσωπό του.

Στην δημοσίευση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε μερικές κοινές τους φωτογραφίες, αποκαλώντας τον Αντώνη Ρέμο «αδερφό»:

«Αντώνη φέτος ένιωσα πως είναι να τραγουδάς με τον μεγάλο σου αδερφό.

Ένιωσα σαν να έχουμε μοιραστεί ένα παιδικό δωμάτιο με κιθάρες και τύμπανα, με κασέτες και cd, αφίσες και βιβλία.

Τι όμορφο πράγμα να μπλέκονται οι ψυχές και οι φωνές σε απόλυτη αρμονία.

Σου είπα για πλάκα προχθές πάνω στη σκηνή, τώρα που θα κάνεις το διάλειμμα που τόσο αξίζεις -για να χαρείς τις προσωπικές στιγμές που δυστυχώς κάπως αυτή η δουλειά στερεί από τους ανθρώπους μας κι από εμάς φυσικά- μπορώ να δανειστώ 5-10 επιτυχίες σου; Έτσι για να την «δω» λίγο κι εγώ Ρέμος. Μου είπες δεν έχεις ανάγκη εσύ… Η αλήθεια είναι πως όμως αυτή την υπέροχη χρονιά την είχα ανάγκη μέσα μου. Είχα ανάγκη να τραγουδήσω δίπλα σε ένα τόσο σπουδαίο ερμηνευτή, να ακούσω τις συμβουλές του, να εξελιχθώ και να ωριμάσω όπως θα γινόταν αν τραγουδούσα, με κάποιον που με νοιάζεται πραγματικά, με τον μεγάλο μου αδερφό!

Love you big bro!».

{https://www.instagram.com/p/DXwsVq7N8ed/?hl=el}

Η ανάρτηση του Αντώνη Ρέμου

Ο Αντώνης Ρέμος, σε δική του ανάρτηση την Τρίτη 28 Απριλίου, γνωστοποίησε στο κοινό την απόφασή του να παραμείνει εκτός της νυχτερινής Αθήνας για ένα χρονικό διάστημα, ανανεώνοντας ωστόσο το ραντεβού με τους θαυμαστές του για τον Σεπτέμβριο, στη συναυλία που θα παραχωρήσει στη Θεσσαλονίκη.

«Φιλαράκια μου, καλησπέρα. Μόλις ολοκληρώσαμε τις εμφανίσεις μας στο NOX. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα αυτά τα υπέροχα βράδια που κάναμε παρέα, που ζήσαμε παρέα φέτος και όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 5 χρόνια».

«Το NOX που είναι ένας χώρος που τον δημιουργήσαμε μαζί, παρέα. Ο Ηλίας Μαροσούλης, ο Άγγελος Κοταρίδης, εγώ, και όλοι εσείς που ζήσαμε όλα αυτά τα υπέροχα βράδια, μαζί με τους αγαπημένους μου συνεργάτες και συναδέλφους που τραγουδήσαμε παρέα».

«Κλείνει για μένα ένας κύκλος φέτος, γιατί τον χειμώνα που μας έρχεται, νιώθω την ανάγκη να ξεκουραστώ λιγάκι. Το ραντεβού μας όμως το μεγάλο, θα είναι στη Θεσσαλονίκη στις 12 Σεπτεμβρίου. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε από κοντά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ».

{https://www.instagram.com/p/DXrfRQlDaoC/}