Το γύρω του κόσμου κάνει τις τελευταίες ημέρες η ταινία που είναι αφιερωμένη στη ζωή του Μάικλ Τζάκσον.

Ο Μάικλ Τζάκσον ήταν ένας από τους πιο επιδραστικούς και γνωστούς καλλιτέχνες στην ιστορία της μουσικής και κέρδισε τον τίτλο του «Βασιλιά της Ποπ».

Γεννήθηκε το 1958 στην Αμερική και πολύ σύντομα ξεκίνησε την καριέρα του γνωρίζοντας τεράστια επιτυχία διεθνώς.

Το άλμπουμ του «Thriller», παραμένει μέχρι και σήμερα μία από τις πιο εμπορικές δημιουργίες των εποχών.

Ξεχώρισε για τις χορευτικές του ικανότητες και τη σκηνική του παρουσία, ενώ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 50 ετών τον Ιούνιο του 2009.

Η ταινία «Μάικλ» που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες, έχει γνωρίσει ήδη μεγάλη αναγνωρισιμότητα έχοντας σημειώσει ήδη περίπου 250 εκατομμύρια εισπράξεις.

Το πρωί της Πέμπτης 30 Απριλίου, μέσα από την εκπομπή «Happy Day», έγινε γνωστό ότι η τελευταία κατοικία του «Βασιλιά της Ποπ» στο Μπέβερλι Χιλς βρίσκεται πλέον προς ενοικίαση.

Αρχικά, το σπίτι είχε πουληθεί πριν από μερικά χρόνια σε έναν εμφανώς ευκατάστατο θαυμαστή του Μάικλ Τζάκσον έναντι του ποσού των 20 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το συγκεκριμένο οίκημα ο Μάικλ Τζάκσον το ενοικίαζε ενώ μετά το θάνατό του η ιδιοκτήτρια άρχισε να πουλάει τα έπιπλα που της άνηκαν έναντι μεγάλων χρηματικών ποσών.

Σύμφωνα μάλιστα με τις πληροφορίες, στην ντουλάπα του σπιτιού υπάρχει ένα χειρόγραφο σημείωμα του ίδιου που έγραφε: «Πρέπει να εξάσκησε στην τελειοποίηση», το έπιπλο πουλήθηκε έναντι των 50.000 δολαρίων.