Επιβεβαιώνεται για μια ακόμα ατάκα του ο θυμόσοφος Χαρίλαος που έλεγε ότι αριστερά της Αριστεράς είναι η Δεξιά.

Το να αντιτίθεται η ΝΔ και το μέτωπο ακροκεντρώων, μεταμελημένων στα 5 οικονομικά μέτρα που εξήγγειλε ο Τσίπρας το καταλαβαίνω και συμπάσχω μαζί τους. Είναι μέτρα για τους πολλούς και αυτοί εργάζονται φιλότιμα για τους πολύ λίγους. Για αυτούς λεφτά δεν υπάρχουν για κοινωνική πολιτική. Άσε που με το χρέος του κόμματος τους (εδώ μπορεί να βοηθήσει λιγουλάκι και το ΠΑΣΟΚ) μπορεί άνετα να βρεθούν τα λεφτά για δωρεάν δημόσιες συγκοινωνίες στις δυο μεγαλουπόλεις. Αλλά αυτό μας το ξέκοψε ο Αδωνις. Το πεντάευρω για να μπει το πόπολο στο Νοσοκομείο ήταν πράξη υπευθυνότητας, το να πληρώσει το κόμμα του το χρέος είναι αβάσταχτος λαϊκισμός. Γενικότερα πάντως η κριτική στα μέτρα και κυρίως στο μέτρο της δωρεάν μετακίνησης με τις δημόσιες συγκοινωνίες γίνεται από τους θιασώτες και από την οπτική της υποβάθμισης των δημοσίων αγαθών.

Αυτό που με ξεπερνάει είναι να βλέπω κάποιους ούλτρα αριστερούς ή να σιωπούν ή - ακόμα χειρότερα- να ανακαλύπτουν την υπευθυνότητα, την ανάγκη κοστολόγησης μέχρι το τελευταίο ευρώ και την αφ΄ υψηλού κριτική για προχειρότητα. Ελάχιστα μασκαρεμένη, δηλαδή, η κριτική της Δεξιάς. Για να επιβεβαιωθεί για μια ακόμα ατάκα του ο θυμόσοφος Χαρίλαος που έλεγε ότι αριστερά της Αριστεράς είναι η Δεξιά.

Για να δούμε: Υπάρχουν δωρεάν συγκοινωνίες σε άλλες χώρες της Ευρώπης ή έτσι του ήρθε του Τσίπρα και το πέταξε; Υπάρχουν στο Λουξεμβούργο, την Μάλτα και την Εσθονία και υπήρχε έντονη συζήτηση για το Παρίσι. Αλλά κυρίως είναι η η πλέον συζητημένη εξαγγελία του Μαμντάνι στην οποία είχε αναφερθεί επανειλημμένα ο Τσίπρας στις παρουσιάσεις της Ιθάκης δίνοντας μια πρόγευση για την πρόταση που ακολούθησε. Και ο Μαμντάνι ήταν μέχρι χτες πρότυπο για όλους αυτούς που σήμερα επιτίθενται στον Τσίπρα για προχειρότητα.. Η επιχειρηματολογία του Κουόμο αντιπάλου του Μαμντάνι για το μέτρο ήταν ακριβώς αυτή . Και που θα βρει τα λεφτά; Αν φορολογήσει τον μεγάλο πλούτο, -πράγμα που προχωράει ο Μαμντάνι - τότε έλεγαν ότι το μέτρο είναι αντιαναπτυξιακό,

«Μα ο Μαμντάνι ως δήμαρχος έχει την αρμοδιότητα, και για την συγκοινωνία και για την τοπική φορολογία» είναι η νέα ένσταση. Ε, στην Ελλάδα αυτές τις αρμοδιότητες τις έχει το κράτος, άρα ορθά ο Τσίπρας εξαγγέλλει το μέτρο. Αλλά και αν ήταν αρμοδιότητα του δήμου, αμφιβάλλω αν θα την επικροτούσαν. Εδώ ο Δούκας παίρνει δάνειο 75 εκατομμύρια ευρώ για τα σχολικά κτήρια και πάλι τον καταγγέλλουν.

Ως προς την κοστολόγηση και την προέλευση των χρημάτων: Το πόσο των 254 εκατομμυρίων που στοιχίζει το μέτρο σε περίπτωση καθολικής εφαρμογής θα μειωθεί τουλάχιστον 40 εκ. από τα έσοδα των εισιτηρίων των τουριστών και επισκεπτών. Και πάλι το ποσό δεν είναι τεράστιο για ένα τέτοιο μέτρο. Θα βρεθεί δε, από την φορολόγηση του μεγάλου πλούτου. Τράπεζες και εταιρείες ενέργειας έχουν κέρδη πολλά δις (γύρω στα 7 πέρυσι) κέρδη. Οι πρώτες 20 κερδοφόρες εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο έχουν κέρδη πάνω από 12 δις ευρώ . Μόνο από μια λογική αύξηση του φόρου των μερισμάτων καλύπτεται εν μέρει η χρηματοδότηση του μέτρου.

Υπάρχει και η καλοπροαίρετη κριτική κάποιων άλλων φίλων που έχουν προφανή διάθεση να συμβάλουν στην βελτίωση των προτάσεων του Τσίπρα και της ΕΛ.Α.Σ. Βοηθούν στο άνοιγμα της συζήτησης, κάποιες ενστάσεις τους πιθανόν να έχουν βάση, αλλά δεν μπορώ να συμφωνήσω στην πρόταση αναβολής του μέτρου έως ότου δημιουργηθούν συνθήκες ανασχεδιασμού των δημόσιων συγκοινωνιών. Ναι και πύκνωση των δρομολογίων χρειάζεται και νέα σύγχρονα βαγόνια και λεωφορεία χρειάζονται με κλιματισμό και η αστυφιλία να αντιμετωπιστεί και ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης χρειάζεται ώστε να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι χρήστες και αλλά πολλά. Αυτά απαιτούν χρόνο και χρήματα και είναι το τέλειο πρόσχημα για να μην γίνει ούτε αυτό που είναι τώρα εφικτό.

Το επιχείρημα ότι τα 30 ευρώ της κάρτας απεριορίστων διαδρομών δεν είναι σοβαρό ποσό, παρακαλώ να αποσυρθεί ως τυπικό δείγμα άστοχης επιχειρηματολογίας της gauche caviar. Όταν λέμε ότι στα μέσα του μήνα για πολύ κόσμο τελειώνει ο μισθός, τότε μετράει και το ένα ευρώ, Οι φτωχοί, οι μετανάστες, οι άνεργοι, οι καλοντυμένοι άνθρωποι που στριμώχνονται πίσω σου για να περάσουν μαζί σου την μπάρα θα ανακουφιστούν από το μέτρο. Θα μπορούν να κινηθούν ελεύθερα για να βρουν δουλειά , να κυνηγήσουν ένα ή δυο μεροκάματα.

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Το μέτρο ορθώς είναι οριζόντιο. Θα ήταν εξαιρετικά περίπλοκο αν συνοδευόταν από εισοδηματικά κριτήρια και η φιλοσοφία της καθολικότητας που πρέπει να ισχύσει για τις δημόσιες συγκοινωνίες ας ελπίσουμε ότι στην πορεία θα αφήσει και θετικό αποτύπωμα στο περιβάλλον. Ελκυστικές δημόσιες συγκοινωνίες μαζί βέβαια με καλά επεξεργασμένα απαγορευτικά μέτρα και συγκοινωνιακές ρυθμίσεις θα συμβάλουν στην απομάκρυνση του αυτοκινήτου από την πόλη .Κατ΄ αρχήν από το κέντρο και μετά βλέπουμε.

Ακούω το επιχείρημα για το άδικο του περιορισμού του μέτρου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πόσο μάλλον όταν εκεί δεν υπάρχει μετρό και το κόμιστρα συνήθως είναι ψηλότερο από Αθήνα Θεσσαλονίκη. Βέβαια στην περιφέρεια σε κάποιες πόλεις οι συγκοινωνίες έχουν παραχωρηθεί στον ιδιωτικό τομέα. Χρειάζεται δηλαδή ένας ευρύτερος ανασχεδιασμός.

Ας ανοίξει, λοιπόν, η συζήτηση για τις δημόσιες συγκοινωνίες. Αλλά η συζήτηση να μην καθυστερήσει αυτό που σήμερα είναι εφικτό να δρομολογηθεί.