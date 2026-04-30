Η εξομολόγηση του Γιάννη Σμαραγδή για τα γυρίσματα της σειράς «Καποδίστριας».

Το βράδυ της Τετάρτης 29 Απριλίου, ο Γιάννης Σμαραγδής βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» όπου παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Αθηναΐς Νέγκα.

Ο δημιουργός, κατά τη διάρκεια της συζήτησης εστίασε ιδιαίτερα στην ταινία «Καποδίστριας» και στον τρόπο που τον επηρέασαν τα γυρίσματα, ενώ στάθηκε ιδιαίτερη στην απήχηση που είχε η παραγωγή και τις αρνητικές κριτικές.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη νέα του δημιουργία που θα αφορά τη ζωή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, αποκαλύπτοντας ότι έχει ήδη καταλήξει στον ηθοποιό που θα τον υποδυθεί.

Κάνοντας μία αναδρομή στα γυρίσματα του «Καποδίστρια» εξομολογήθηκε ότι σε πολλές σκηνές η συγκίνησή του ήταν τόσο μεγάλη με αποτέλεσμα να κλαίει:

«Υπήρχαν στιγμές που με μαζεύανε από το πάτωμα από τα κλάματα στα γυρίσματα. Χειροκροτούσα σκηνές… τις χειροκροτούσα. Όλοι ξέραμε ότι αυτή η ταινία… κάποιος την οδηγεί. Γι’ αυτό έχω δηλώσει πολλές φορές ότι αυτή η ταινία δεν είναι δική μου, ανήκει στον πολιτισμό που με γέννησε. Είμαι διάμεσος, χρησιμοποιήθηκα».

Και πρόσθεσε: «Δάκρυα, λυγμοί συχνά μέσα στην ταινία. Στο τέλος, μία παύση και μετά χειροκροτούσαν. Η παύση είναι το σημαντικό. Αυτό το έζησα στη Νέα Υόρκη, διότι τελείωσε και δίπλα μου κλαίγανε. Ήταν συγκλονισμένη και η κυρία Μενδώνη που ήρθε για να τιμήσει την προβολή χωρίς να έχει δει την ταινία».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, μίλησε για τις αρνητικές κριτικές που εισέπραξε η ταινία του, ωστόσο εστίασε και στην εισπρακτική επιτυχία της: «Ελάχιστοι είναι αυτοί που δεν με χωνεύουν αλλά είναι θορυβώδεις. Δεν γλιτώνεις από αυτούς. Η εταιρεία διανομής που έβγαλε τον Καποδίστρια είχε υπολογίσει ως βάση 500.000 και θα πήγαινε στα 650-700.000 εισιτήρια. Μαζί με την Κύπρο είναι στα 840.000 εισιτήρια. Τα 150.000 είναι από τις αρνητικές κριτικές».

Τέλος, αναφέρθηκε στην νέα ταινία που σκοπεύει να δημιουργήσει και θα είναι αφιερωμένη στη ζωή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Όπως τόνισε, έχει ήδη σκεφτεί ποιος θα υποδυθεί τον ήρωα, ωστόσο δεν θέλησε να δώσει περαιτέρω πληροφορίες: «Ξέρω ποιος είναι ο ηθοποιός που θα υποδυθεί τον Κολοκοτρώνη, ο ίδιος δεν τον γνωρίζει. Αν δεν δεχθεί θα βρούμε άλλη λύση».

