Η Μαρινέλλα, η μεγάλη Κυρία του ελληνικού τραγουδιού δεν είναι πια κοντά μας. Έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της ένα τεράστιο κενό. Με μια καριέρα που ξεκίνησε πριν από επτά δεκαετίες, η Μαρινέλλα κατάφερε να σφραγίσει ανεξίτηλα το ελληνικό τραγούδι.

«Με βαθιά θλίψη σας ανακοινώνουμε την απώλεια της Μαρινέλλας, αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς, η οποία κατέληξε στο σπίτι της, σήμερα 28 Μαρτίου 2026 στις 18:00 αναφέρει η οικογένειά της σε σχετική ανακοίνωση.

Η Μαρινέλλα ήταν ζωντανή ιστορία, ένα σύμβολο του ελληνικού τραγουδιού. Ο Μάνος Κατράκης, Αλέξης Μινωτής, Ειρήνη Παππά, Ingrid Bergman, Ζωή Λάσκαρη, Τζένη Καρέζη, Αλίκη Βουγιουκλάκη, Omar Sharif, Φράνκο Ροσελίνι, Μιχάλης Κακογιάννης, αλλά και ο Φρανκ Σινάτρα είχαν δηλώσει μεγάλοι θαυμαστές της.

Το βράδυ της Τετάρτης 25 Σεπτεμβρίου του 2024

Το βράδυ της Τετάρτης 25 Σεπτεμβρίου του 2024 λιποθύμησε στο Ηρώδειο, κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης συναυλίας- αφιέρωμα στην ίδια. Επρόκειτο για μια παράσταση κορύφωση της σπουδαίας μουσικής διαδρομής της και δυστυχώς δεν ανέκαμψε ποτέ.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια, σε παλαιότερή της συνέντευξη το 2019, είχε αναφερθεί στην υγεία της και στον τρόπο ζωής που ακολουθούσε.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή του Τάσου Τρύφωνος, είχε δηλώσει: «Δεν έχω ελιξίριο. Είναι θέμα ψυχής. Γεννήθηκα νέα, θα πεθάνω νέα. Ένα πράγμα φοβάμαι πολύ: τις αρρώστιες. Τίποτε άλλο. Αυτό είναι κάτι που πολλές φορές δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Προσέχω. Δεν πίνω, δεν καπνίζω».

Παράλληλα, ανέφερε: «Το τσιγάρο το έκοψα πριν από 40 χρόνια, σε ένα βράδυ. Ήμουν στο νοσοκομείο και είπα "αυτό δεν θα το ξανακαπνίσω ποτέ". Και δεν ξανακάπνισα ποτέ. Πίνω κανένα ποτήρι κρασί με παρέα, όταν βγούμε... Δεν παίζω χαρτιά, δεν παίζω ιππόδρομο, δεν έχω τέτοια πάθη.

Διαπιστώνω ότι τραγουδάω καλύτερα από ό,τι πριν δέκα χρόνια. Είμαι καλύτερη και αυτό είναι κάτι που βγαίνει από μέσα μου. Καλύτερα αναπνέω, καλύτερα περπατάω, καλύτερα χορεύω... Σε εισαγωγικά, όχι ότι χορεύω. Δεν είμαι και η Ουλάνοβα. Κάνω κάτι βηματάκια για να διανθίζω το τραγούδι».