Με βαθιά συγκίνησε μίλησε ο Γιώργος Θεοφάνους για τη Μαρινέλλα.

Το απόγευμα του Σαββάτου 28 Μαρτίου, η Μαρινέλλα έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας ένα ανεξίτηλο στίγμα στη μουσική σκηνή της χώρας και μία σπουδαία παρακαταθήκη.

Από το απόγευμα του Σαββάτου ο καλλιτεχνικός κόσμος της χώρας, μιλάει για την «Μεγάλη Κυρία του Ελληνικού τραγουδιού», ανάμεσά τους και ο Γιώργος Θεοφάνους, ο οποίος μίλησε στην κάμερα του Alpha και της εκπομπής «Happy Day» σε ένα απόσπασμα που προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας 30 Μαρτίου.

Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης δάκρυσε μιλώντας για τη Μαρινέλλα:

«Το σκεφτόμουνα χθες που ήμουνα στην Κωνσταντινούπολη, είχαμε πάει όλη η ομάδα για τους εορτασμούς για τα 1.400 χρόνια του Ακάθιστου Ύμνου. Ακριβώς αυτό σκεφτόμουνα, λίγο πριν παίξουμε το βράδυ στη συναυλία για τους Έλληνες και βγω πάνω, ήταν πολύ περίεργη στιγμή».

«Ξέρω ότι αν ήταν εδώ θα μού έλεγε ό,τι σκέφτηκα χθες το βράδυ του τύπου: Σήκωσε το κεφάλι και πάμε. Θυμάμαι μια φορά που παίζαμε πριν από καμιά εικοσαριά χρόνια μαζί, πριν ανοίξει η κουρτίνα και γυρνάω και της λέω: Μα πού πάμε; Τι κάνουμε; Είσαι με σαράντα πυρετό” και μου λέει: Σήκωσε το κεφάλι και πάμε!».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhfv2uhd6yrl?integrationId=40599y14juihe6ly}