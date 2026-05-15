Όσα αναφέρουν πηγές της Πατησίων

Όλο ένα και πιο κοντά έρχεται η διάσπαση της Νέας Αριστεράς και η αποχώρηση της πλειοψηφίας των βουλευτών του κόμματος, που θα σημαίνει και τη διάλυση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας – όπως αποκάλυψαν σήμερα τα «Παιχνίδια Εξουσίας».

Φαίνεται, πάντως, ότι κάτι τέτοιο λίγο απασχολεί τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη και την ηγεσία του κόμματος. Μάλλον, την «πόρτα» τους δείχνουν, μια ώρα αρχύτερα.

«Με αφορμή δημοσιεύματα που αναφέρουν ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών του κόμματός μας, δηλώνουμε άγνοια. Στη χθεσινή συνεδρίαση του ΠΓ δεν υπήρξε ενημέρωση για μια τέτοια εξέλιξη.

Όσοι και όσες αμφιταλαντεύονται, οφείλουν να αποφασίσουν γρήγορα, με σεβασμό στα μέλη του κόμματος και στη δημοκρατική παράδοση της Αριστεράς, που επιβάλλει ενημέρωση και συζήτηση εντός των οργάνων.

Η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει να πορεύεται με βάση την ομόφωνη απόφαση του πρόσφατου Συνεδρίου της», αναφέρουν κύκλοι της Πατησίων…

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Α.Γ.