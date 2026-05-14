Ο Κώστας Μπίγαλης και η Πωλίνα βρέθηκαν στον καναπέ του «Στούντιο 4».

Ο Κώστας Μπίγαλης και η Πωλίνα το απόγευμα της Πέμπτης 14 Μαΐου, βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, όπου παραχώρησαν μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Οι δύο τους, μίλησαν για την φετινή Eurovision και τις συμμετοχές των χωρών, εκφράζοντας την προσωπική τους άποψη σε σχέση με τον διαγωνισμό και τα τραγούδια.

Παράλληλα, η Πωλίνα, απαντώντας σε ερώτηση του Θανάση Αναγνωστόπουλου, ξέσπασε σχετικά με την απώλεια του Γιώργου Μαρίνου.

Συγκεκριμένα, μίλησε για την επιθυμία του showman να ζήσει τα τελευταία του χρόνια απομονωμένος από τα φώτα της δημοσιότητας. Η ίδια εξήγησε ότι η συγκεκριμένη του επιθυμία δεν σεβάστηκε.

Σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα η Πωλίνα ανέφερε αρχικά: «Τα τελευταία χρόνια ο Γιώργος είχε απομακρυνθεί και αυτό πιστεύω ότι έπρεπε να το σεβαστούν, πάρα πολύς κόσμος. Εγώ θεώρησα ότι αυτή η ησυχία, που ήθελε, ήταν η μεγάλη του επιθυμία. Όταν άρχισε να καταλαβαίνει ότι είχε χάσει πλέον την επαφή με το περιβάλλον, με τους δικούς του ανθρώπους».

Παράλληλα, εξήγησε ότι η επιθυμία του να απομονωθεί ήταν και η αιτία που τους κράτησε κάποια χρόνια απομακρυσμένους: «Σεβάστηκα αυτό που ήθελε, που ήταν μόνος του σε έναν δικό του κόσμο. Γι’ αυτό θεώρησα μεγάλη προστυχιά μια εκπομπή που πήγαν, υποτίθεται με τη δική του έγκριση, να του πάρουν πλάνα ενώ ο άνθρωπος δεν είχε καμία επαφή».

Κλείνοντας, στάθηκε στην εικόνα που κρατά η ίδια στο μυαλό της για τον Γιώργο Μαρίνο: «Θέλω να θυμάμαι όλα αυτά τα οποία ζήσαμε μαζί. Πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλές πληροφορίες. Αυτό που ζήσαμε μέσα στη Μέδουσα δεν ξαναγίνεται…».