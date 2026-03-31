Η συγκινητική αναφορά του Μάριου Φραγκούλη στη Μαρινέλλα. Όπως είπε, του είχε εκμυστηρευτεί ότι ήθελε να φύγει πάνω στη σκηνή.

Σήμερα, Τρίτη 31 Μαρτίου, ειπώθηκε το τελευταίο «αντίο» στη Μαρινέλλα, η οποία έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 28 Μαρτίου σε ηλικία 87 ετών.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια, που έντυσε με τη φωνή της δημιουργίες σχεδόν επτά δεκαετιών, είχε καταρρεύσει στη σκηνή του Ηρωδείου το Σεπτέμβριου του 2024, όπου υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο.

Από το Σάββατο και μετά ο καλλιτεχνικός κόσμος μιλάει για τη Μαρινέλλα με ιδιαίτερα τρυφερά λόγια και συγκίνηση.

Ανάμεσά τους και ο Μάριος Φραγκούλης, ο οποίος περιέγραψε στιγμιότυπα από τη συνεργασία τους επί σκηνής, ενώ αποκάλυψε και την επιθυμία που η σπουδαία ερμηνεύτρια του είχε εκφράσει.

Μιλώντας στον αέρα της εκπομπής του ΣΚΑΙ «Το ‘χουμε», ο Μάριος Φραγκούλης ανέφερε: «Η Μαρινέλλα για όλους μας ήταν μια μητέρα πραγματικά, που μας προστάτευε, μας αγαπούσε και ήθελε να μας δείξει νέους δρόμους».

Στην συνέχεια, μίλησε για τη συνεργασία τους, τονίζοντας: «Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση όταν τραγουδήσαμε μαζί, που έκανε μαθήματα φωνητικής, πήγαινε στο δάσκαλό μου μάλιστα, που ήταν δάσκαλος κλασικής μουσικής, ήθελε να κάνει μαθήματα κλασικής μουσικής μαζί του. Μου έλεγε «θέλω κι εγώ να σταθώ στο επίπεδο το δικό σου, Μάριε. Να μπορούμε να βγούμε να τραγουδήσουμε αυτά τα ντουέτα, το Time to say goodbye, το Con te partiro». Και μου άρεσε πολύ η ανθρωπιά της».

Και στη συνέχεια αναφέρθηκε στη νύχτα που η Μαρινέλλα βρέθηκε στο Ηρώδειο: «Μέχρι τη στιγμή που έγινε αυτό το δυσάρεστο γεγονός στο Ηρώδειο, που ήμουν εκεί εκείνη τη στιγμή. Κι έβλεπες ένα Ηρώδειο κατάμεστο να χειροκροτεί, να σηκώνεται στα πόδια, πριν καν ξεκινήσει να τραγουδάει το πρόγραμμα. Γι’ αυτό σοκαριστήκαμε όταν συνέβη αυτό με τη Μαρινέλλα».

Κλείνοντας, ο Μάριος Φραγκούλης, αποκάλυψε: «Πιστεύω ότι με κάποιον τρόπο επέλεξε το τέλος της να είναι πάνω στη σκηνή. Μάλιστα μου το είχε αναφέρει κάποια στιγμή, γιατί της είχα πει ότι έχει τρομερή ενέργεια και μου είχε πει «όσο αυτό που έχω στο λαιμό μου με ακούει, τόσο θα το ακούω κι εγώ». Κι αν μου συμβεί, πρέπει να μου συμβεί πάνω στη σκηνή, δεν μπορεί να μου συμβεί κάπου αλλού».

