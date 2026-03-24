Οι κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών βρέθηκαν στην παρουσίαση του πέμπτου βιβλίου της Αγγελικής Νικολούλη με τίτλο «Απαγωγή».

Η Αγγελική Νικολούλη, η δημοσιογράφος που έχει συνδέσει το όνομά της και την επαγγελματική της δραστηριότητα με την έρευνα και την εμβληματική εκπομπή «Φως στο Τούνελ», παρουσίασε το πέμπτο της βιβλίο με τίτλο «Η Απαγωγή».

Η ερευνήτρια κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, μίλησε στο κοινό σχετικά με το βιβλίο της, αποκαλύπτοντας ότι πρόκειται για μία έρευνα τριάντα χρόνων, που «σημάδεψε» τα πρώτα της βήματα στο «Τούνελ».

Σε δεύτερο χρόνο, η Αγγελική Νικολούλη, παραχώρησε δηλώσεις στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών, μιλώντας τόσο για την πορεία της στο χώρο της έρευνας – όσο και για το βιβλίο της.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhay0rxxy82p?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στο ρεπορτάζ που προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης 24 Μαρτίου στον «αέρα» της εκπομπής «Το πρωινό», ανέφερε:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Είναι 31 χρόνια έρευνας. Είναι πάρα πολλές ιστορίες και κάθε υπόθεση είναι διαφορετική και ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του ιστορία».

Όπως αποκάλυψε, παρά το γεγονός ότι το όνομά της είναι άμεσα συνδεδεμένο με την έρευνα, υπάρχουν και οι στιγμές που αποστασιοποιείται: «Είναι δυνατόν να είμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ μέσα στην έρευνα; Θέλουμε και κάτι για εμάς… Να γεμίζουμε τις μπαταρίες μας. Αλλά, η αλήθεια είναι ότι σε σοβαρές υποθέσεις, ακόμη και σε χαλαρές στιγμές, έρχεται η σκέψη, και σου δίνει και μία άλλη ιδέα».

Σχετικά με την εκπομπή της και τα νούμερα τηλεθέασης η Αγγελική Νικολούλη, δήλωσε στην κάμερα του ΑΝΤ1: «Είναι δυνατόν να σκέφτεσαι την τηλεθέαση και το μονοπώλιο όταν κάνουμε μία έρευνα και ερχόμαστε σε επαφή με τον κόσμο; Η ανθρωπιά και η έρευνα μετράνε. Αν έχουμε το νου μας στην τηλεθέαση κινδυνεύουμε να γίνουμε νούμερα για τα νούμερα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhay1i5bha1t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», η Αγγελική Νικολούλη, στάθηκε στην υπόθεση που έγινε αφορμή για τη συγγραφή του πέμπτου κατά σειρά βιβλίου της, λέγοντας ότι πρόκειται για μία έρευνα που την έφερε πρώτη φορά σε επαφή με το οργανωμένο έγκλημα:

«Το πέμπτο βιβλίο που γεννήθηκε με πολλούς πόνους είναι μία υπόθεση που κουβαλάω χρόνια μέσα μου. Ήταν η πρώτη επαφή με το οργανωμένο έγκλημα, στα πρώτα χρόνια του Τούνελ».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhas2z3i183d?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τέλος, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», η ερευνήτρια απάντησε στο ενδεχόμενο να αποκτήσουν τα βιβλία της «σάρκα και οστά» και να γίνουν σειρά:

«Δεν έχει γίνει κάτι γνωστό ακόμη… Θα δούμε. Αν είναι να γίνουν θα πάρουν το δρόμο τους… Δεν έχει σημασία αν θα είναι στο Νetflix ή σε κάποια άλλη πλατφόρμα. Ας δούμε πρώτα αν θα γίνουν σειρά και θα δούμε ποιος θα τα σκηνοθετήσει…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhau9hzwryg1?integrationId=40599y14juihe6ly}