Ο ηθοποιός, Οδυσσέας Σταμούλης, αναφέρθηκε στις δύσκολες καταστάσεις που έχει βιώσει στη ζωή του.

Στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» παραχώρησε συνέντευξη ο Οδυσσέας Σταμούλης, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην πορεία του στο θέατρο αλλά και στις δύσκολες καταστάσεις της ζωής του.

Στο απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Τρίτη 24 Μαρτίου, ο ηθοποιός, απάντησε στα ερωτήματα του δημοσιογράφου, αναφερόμενος και στην απώλεια του παιδιού του:

«Όλα περνάνε από το μυαλό σου, δεν υπάρχουν απαντήσεις σε αυτά. Οι δύσκολες καταστάσεις που μου έχουν συμβεί είναι πέρα από την κατανόησή μου, μπορείς να βολευτείς με αυτό, ότι αυτό, είναι ακατανόητο. Πλέον προτεραιότητα στη ζωή μου είναι η γαλήνη», εξήγησε χαρακτηριστικά, ενώ λίγο νωρίτερα μίλησε για την σύζυγό του και την κατανόηση που δείχνει στο έντονο πρόγραμμα του:

«Συνήθως είναι μαζί μου, οπότε το κατανοεί το πρόγραμμά μου. Αν δεν είχαμε ο ένας τον άλλο δεν θα κάναμε τίποτα. Είμαστε πολύ καλά, περνάμε πολύ ωραία ο ένας με τον άλλο».

