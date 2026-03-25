«Πρέπει να πάρω αντιβίωση άμεσα» τόνισε.

Από τη Φιλανδία επέστρεψε ο Akylas στο πλαίσιο προώθησης της ελληνικής συμμετοχής για την Eurovision 2026.

Ο εκπρόσωπος της χώρας μας, ωστόσο, εμφανίστηκε στις τηλεοπτικές κάμερες αρκετά ταλαιπωρημένος καθώς όπως αποκάλυψε αντιμετωπίζει μια ίωση και είναι άρρωστος.

«Είμαι με αμυγδαλίτιδα πυώδη. Περάσαμε πολύ ωραία στην Φιλανδία. Είμαι άρρωστος σήμερα, είμαι με πυρετό. Πρέπει να πάρω αντιβίωση άμεσα. Με συγχωρείτε… Ήταν πάρα πολύ όμορφη η Φινλανδία. Δεν είχα ιδέα, δεν είχα ξαναπάει ποτέ. Αυτό παιδιά, δεν μπορώ να μιλήσω και πολύ, χίλια συγγνώμη» αρκέστηκε να πει ο Akylas στους ρεπόρτερ, καθώς πρέπει να κάνει αφωνία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhbnqy9ztugx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Την Κυριακή 22 Μαρτίου, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας, υπό τους ήχους του «Ferto», συνάντησε τα μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Φινλανδίας, οι οποίοι συνομίλησαν μαζί του, φωτογραφήθηκαν και του έδωσαν θερμές ευχές για καλή επιτυχία.