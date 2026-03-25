Απευθύνθηκε στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Θύμα διαδικτυακής απάτης- μέσω τεχνητής νοημοσύνης- έπεσε η Άλκηστις Πρωτοψάλτη.

Άγνωστα άτομα κατασκεύασαν βίντεο όπου η δημοφιλής τραγουδίστρια φαίνεται να διαφημίζει προϊόντα, χωρίς η ίδια να έχει οποιαδήποτε σχέση.

Στην ανάρτησή της στα social media, η τραγουδίστρια έγραψε χαρακτηριστικά: «SOS ΠΡΟΣΟΧΗ. Ψεύτικο βίντεο με εμένα που διαφημίζω αηδίες. Οι δικηγόροι μου και η διεύθυνση ηλεκτρονικού εγκλήματος ενημερώθηκαν. ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΜΕΣΩΣ!!!».

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν άνθρωποι από το περιβάλλον της εντόπισαν το επίμαχο βίντεο να διακινείται μέσω social και την ενημέρωσαν άμεσα.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Super Κατερίνα», η Άλκηστις Πρωτοψάλτη ήρθε αντιμέτωπη με μια αλλοιωμένη εικόνα του εαυτού της, όπου η φωνή και η μορφή της είχαν αναπαραχθεί τεχνητά, γεγονός που της προκάλεσε έντονη αναστάτωση.

Αμέσως κινήθηκε νομικά, απευθυνόμενη στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σε συνεργασία με τους νομικούς της εκπροσώπους, με στόχο να εντοπιστούν όσοι ευθύνονται για την απάτη αυτή.