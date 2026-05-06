Η συνάντηση αποσκοπεί στην ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας – Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της ασφάλειας

Συνάντηση με αξιωματούχους του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ πραγματοποίησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., αντιστράτηγος Δημήτρης Μάλλιος.

Στόχος της συνάντησης είναι η διεύρυνση της συνεργασίας ανάμεσα στις δύο πλευρές σε κρίσιμους τομείας ασφάλειας, η οποία διέπεται από μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης και κοινών αξιών. Η συνεργασία αυτή αποσκοπεί στην πρόληψη και καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, της διακίνησης ναρκωτικών, καθώς και της παράνομης μετανάστευσης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανταλλαγή επιχειρησιακών πληροφοριών, η οποία πραγματοποιείται σε συνεχή και αδιάλειπτη βάση, ενισχύοντας καθοριστικά την αποτελεσματικότητα των αρμόδιων Υπηρεσιών των δύο χωρών και συμβάλλοντας στην ενίσχυση της εσωτερικής και διασυνοριακής ασφάλειας.

Στο πλαίσιο αυτό, επισημάνθηκε η βούληση των δύο πλευρών για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας, με στόχο την από κοινού αντιμετώπιση σύγχρονων και σύνθετων απειλών, την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και την αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογικών μέσων και βέλτιστων πρακτικών.

Παράλληλα, επανεπιβεβαιώθηκε η θετική αποτίμηση του Προγράμματος Κατάργησης Θεωρήσεων (Visa Waiver Program – VWP), το οποίο αποτελεί σημαντικό πυλώνα διευκόλυνσης των μετακινήσεων των Ελλήνων πολιτών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την ασφάλεια των μετακινήσεων μέσω σύγχρονων μηχανισμών ελέγχου και ανταλλαγής πληροφοριών.

Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη υπογραμμίζει ότι η ελληνοαμερικανική συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας συνιστά στρατηγικό παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, και θα συνεχίσει να ενισχύεται με γνώμονα την προστασία των πολιτών και την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, υποστράτηγος Φώτιος Ντουίτσης, ο αναπληρωτής Διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, υποστράτηγος Ιωάννης Σταυρακάκης, καθώς και ο δευθυντής της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, ταξίαρχος Χρήστος Τσιτσιμπίκος.