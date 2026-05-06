Η έντονη αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου ήρθε μετά από δημοσίευμα του Axios, σύμφωνα με το οποίο ο Λευκός Οίκος θεωρεί πως βρίσκεται πολύ κοντά σε μια συμφωνία-πλαίσιο με την Τεχεράνη.

Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν θεαματική πτώση την Τετάρτη, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης που έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας τους τελευταίους μήνες.

Το Μπρεντ υποχωρεί περίπου 9%, διαπραγματευόμενο στα 99,76 δολάρια ανά βαρέλι, πέφτοντας κάτω από το όριο των 100 δολαρίων για πρώτη φορά από τις 22 Απριλίου. Αντίστοιχα, το αμερικανικό σημειώνει απώλειες σχεδόν 10%, φτάνοντας στα 92,03 δολάρια το βαρέλι.

Η έντονη αποκλιμάκωση στις τιμές ήρθε μετά από δημοσίευμα του Axios, σύμφωνα με το οποίο ο Λευκός Οίκος θεωρεί πως βρίσκεται πολύ κοντά σε μια συμφωνία-πλαίσιο με την Τεχεράνη. Όπως αναφέρουν Αμερικανοί αξιωματούχοι και πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων, οι δύο πλευρές επεξεργάζονται ένα μονοσέλιδο μνημόνιο 14 σημείων που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για τον τερματισμό του πολέμου και την επανεκκίνηση ευρύτερων πυρηνικών συνομιλιών.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η Ουάσιγκτον αναμένει την απάντηση της Τεχεράνης εντός των επόμενων 48 ωρών σε βασικά σημεία της πρότασης, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί ακόμη οριστική συμφωνία. Πηγές ανέφεραν ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη προσέγγιση μεταξύ των δύο χωρών από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε στο CNBC ότι η Τεχεράνη «αξιολογεί» την αμερικανική πρόταση ειρήνευσης, ενώ νωρίτερα η ιρανική πλευρά είχε ξεκαθαρίσει ότι θα αποδεχθεί μόνο μια συμφωνία που θεωρεί «δίκαιη».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παρά το θετικό κλίμα στις αγορές, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς την τελική κατάληξη των διαπραγματεύσεων. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προειδοποίησε ότι, σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν θα επανεκκινήσουν με «πολύ μεγαλύτερη ένταση».

Την ίδια ώρα, η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή της επιχείρησης «Project Freedom», η οποία είχε ξεκινήσει μόλις μία ημέρα νωρίτερα με στόχο τη συνοδεία εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ. Η Ουάσιγκτον απέδωσε την απόφαση στην πρόοδο που καταγράφεται στις διπλωματικές επαφές με το Ιράν.

Η προοπτική επαναφοράς της ομαλότητας στις ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ θεωρείται κρίσιμη για τη σταθεροποίηση της αγοράς. Σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, περίπου 23.000 ναυτικοί σε πλοία από 87 χώρες έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο εξαιτίας του ουσιαστικού αποκλεισμού της θαλάσσιας οδού από το Ιράν.

Αναλυτές εκτιμούν ότι ακόμη και στην περίπτωση επίτευξης συμφωνίας και επαναλειτουργίας της κρίσιμης θαλάσσιας αρτηρίας, η πλήρης αποκατάσταση των ναυτιλιακών και εμπορικών ροών ενδέχεται να απαιτήσει αρκετές εβδομάδες.