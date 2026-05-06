Το Ιράν έχει αποκλείσει από τις διπλωματικές συζητήσεις «εντελώς και αμετάκλητα» το σενάριο της απομάκρυνσης του ουρανίου, αναφέρουν αξιωματούχοι από την Τεχεράνη.

Ειδησεογραφικό πρακτορείο του Ιράν που συνδέεται με τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας διέψευσε αναφορές ότι η Τεχεράνη συμφώνησε να αφαιρέσει το εμπλουτισμένο ουράνιο από τη χώρα στο πλαίσιο συνομιλιών με τις ΗΠΑ.

Η Defa Press, η οποία συνδέεται με τον ιρανικό στρατό, δήλωσε την Τετάρτη ότι η απομάκρυνση ουρανίου από το Ιράν είχε αποκλειστεί «εντελώς και αμετάκλητα» στις διπλωματικές συζητήσεις, επικαλούμενη πληροφορίες από ανώτερους Ιρανούς διπλωματικούς αξιωματούχους.

Το δημοσίευμα απέρριψε επίσης αναφορές ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ είχαν συμφωνήσει σε ένα μνημόνιο 14 σημείων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ των δύο χωρών, χαρακτηρίζοντάς τα ως μέρος μιας εκστρατείας των ΜΜΕ από «εχθρικά μέσα που συνδέονται με την ασφάλεια».

Τα σχόλια έγιναν αφότου η Axios ανέφερε ότι η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη πλησιάζουν σε συμφωνία που συνδέεται με τον πόλεμο, τις κυρώσεις και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

«Πολύ νωρίς» για πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση στο Πακιστάν

Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι «πολύ νωρίς» να προετοιμαστεί για πρόσωπο με πρόσωπο ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν παρά τις αναφορές ότι η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη πλησιάζουν σε ένα πλαίσιο μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, ανέφερε την Τετάρτη η New York Post.

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας.

«Δεν νομίζω», είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε σχετικά για το εάν θα πρέπει να ξεκινήσουν οι προετοιμασίες για ένα πιθανό ταξίδι στο Πακιστάν για μια τελετή υπογραφής ειρήνης. «Νομίζω ότι θα το κάνουμε - είναι πολύ μακριά», πρόσθεσε. «Όχι, είναι πάρα πολύ (νωρίς)».

Ο Τραμπ δήλωσε νωρίτερα σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι τα Στενά του Ορμούζ θα άνοιγαν ξανά για όλες τις θαλάσσιες μεταφορές εάν το Ιράν αποδεχόταν την προτεινόμενη συμφωνία, απειλώντας ξανά πως σε διαφορετική περίπτωση οι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ θα ξαναρχίσουν με μεγαλύτερη ένταση.