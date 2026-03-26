Το βίντεο που ανέβασε ο Akylas στο Tiktok. Τι είπε για την υγεία του;

Στη Φινλανδία βρέθηκε ο Akylas στο πλαίσιο προώθησης της ελληνικής συμμετοχής για την Eurovision 2026, ωστόσο επέστρεψε στην Ελλάδα με υψηλό πυρετό και πυώδη αμυγδαλίτιδα.

Ο 27χρονος καλλιτέχνης, μιλώντας στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών ανέφερε ότι θα πρέπει να πάρει αντιβίωση και να κάνει αφωνία προκειμένου να επανέλθει και να συνεχίσει την προετοιμασία του μέχρι τη σκηνή της Βιέννης το Μάιο.

Το πρωί της Πέμπτης 26 Μαρτίου, ο Akylas επέστρεψε με μία νέα ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Tiktok μέσω της οποίας ενημερώνει τους διαδικτυακούς του φίλους σχετικά με την αποκατάστασή του.

Ο ίδιος εμφανίστηκε με ορό στο χέρι, ωστόσο δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει το κοινό του για τη στήριξη και τα μηνύματα αγάπης που έχει λάβει.

«Σας ευχαριστώ τόσο πολύ για τα μηνύματά σας! Περνάω μια οξεία αμυγδαλίτιδα που με εμπόδιζε να μιλήσω, να φάω, ακόμα και να πιω νερό.

Σήμερα ξύπνησα κάπως καλύτερα και πραγματικά ήθελα να πω ξανά ένα μεγάλο ευχαριστώ. Μου στείλατε τόσα μηνύματα και ζωγραφιές, και αυτό με έκανε να χαμογελάω. Είστε εδώ και στα εύκολα και στα δύσκολα, και σας αγαπώ γι’ αυτό».

Πάνω στο βίντεο έγραψε με χιούμορ: ««Ο «ιός» του Ferto ήταν βαρύς και για δικό μου το σύστημα».

Παράλληλα, το πρωί της Πέμπτης, μέσα από το ρεπορτάζ της εκπομπής «Super Κατερίνα», έγινε γνωστό ότι ο εκπρόσωπος της Ελλάδας για τη Eurovision 2026, θα ταξιδέψει στην Κύπρο στις 31 Μαρτίου και 4 Απριλίου θα δώσει το «παρών» στις Βρυξέλλες.

