Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 26 Μαρτίου στον αέρα της εκπομπής «Buongiorno», όταν η Φαίη Σκορδά δεν εμφανίστηκε στο πλατό μετά από ένα διαφημιστικό διάλλειμα.
Η παρουσιάστρια είχε δώσει το «παρών» από την αρχή της ημέρας, ωστόσο ένα απρόοπτο περιστατικό την έκανε να αποχωρήσει.
Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος μίλησε στους τηλεθεατές, εξηγώντας ότι είναι όλα καλά, ωστόσο η συνεργάτιδά του έπρεπε να αποχωρήσει εκτάκτως.
Απρ’ όλα αυτά, ο ίδιος, δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες και συνέχισε την κανονική ροή του προγράμματος.
Έτσι, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Πριν περάσουμε στην κουβέντα μας, να πω ότι έχει τύχει κάτι έκτακτο στη Φαίη μας. Όλα καλά. Συνεχίζουμε εμείς με όσα έχουμε ετοιμάσει για εσάς».
