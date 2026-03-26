Όσα ανέφερε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος για της απουσία της Φαίης Σκορδά.

Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 26 Μαρτίου στον αέρα της εκπομπής «Buongiorno», όταν η Φαίη Σκορδά δεν εμφανίστηκε στο πλατό μετά από ένα διαφημιστικό διάλλειμα.

Η παρουσιάστρια είχε δώσει το «παρών» από την αρχή της ημέρας, ωστόσο ένα απρόοπτο περιστατικό την έκανε να αποχωρήσει.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος μίλησε στους τηλεθεατές, εξηγώντας ότι είναι όλα καλά, ωστόσο η συνεργάτιδά του έπρεπε να αποχωρήσει εκτάκτως.

Απρ’ όλα αυτά, ο ίδιος, δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες και συνέχισε την κανονική ροή του προγράμματος.

Έτσι, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Πριν περάσουμε στην κουβέντα μας, να πω ότι έχει τύχει κάτι έκτακτο στη Φαίη μας. Όλα καλά. Συνεχίζουμε εμείς με όσα έχουμε ετοιμάσει για εσάς».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

