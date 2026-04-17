Το παιχνίδι του ΣΚΑΙ «The Floor», επέστρεψε με το Γιώργο Λιανό.

Το «The Floor», ένα από τα πιο φανταστικά και γρήγορα show που κέρδισε το ενδιαφέρον των τηλεθεατών, επέστρεψε με τον Γιώργο Λιανό να υποδέχεται τους παίκτες στον 2ο κύκλο.

Στην έναρξη του παιχνιδιού, ο παρουσιαστής ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το πιο ανατρεπτικό παιχνίδι της τηλεόρασης, επιστρέφει μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΙ.

Είμαι ο Γιώργος Λιανός και σας υποδέχομαι στο «The Floor». Για μία ακόμη σεζόν 100 νέοι διεκδικητές θα κλιθούν να αντιμετωπίσουν τους αντιπάλους τους στο δικό τους γνωστικό επίπεδο…».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η υποδοχή ωστόσο ήταν ανατρεπτική, καθώς ένας από τους καινούργιους διαγωνιζόμενους, ο Βαγγέλης, έγραψε και τραγούδησε το δικό του ραπ κομμάτι, αφιερωμένο στο παιχνίδι και το Γιώργο Λιανό.

Οι στίχοι του ήταν οι εξής: «Το παιχνίδι έχει ρίσκο και αυτό προκαλεί εντάσεις. Δεν έχει γυρισμό πίσω μετά άμα χάσεις. Είναι ωραία εμπειρία, δεν μπορείς να την ξεχάσεις, γι’ αυτό έλα και εσύ εδώ, να παίξεις και ας χάσεις. Και άμα κερδίσεις τρεις φορές in the row το οικόπεδο που είχες μετά γίνεται χρυσό. Δεν λέω πολλά λόγια, δε θέλω να πολυλογώ. Απλά βάλε τέρμα ΣΚΑΙ και άκου το Λιανό…».

