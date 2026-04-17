«Πόρτο Λεόνε» - Δευτέρα και Τρίτη στις 23:30!

Αυτή την εβδομάδα οι εξελίξεις στο «Πόρτο Λεόνε: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» φέρνουν νέα δεδομένα: Η Άντζελα πιάνει δουλειά στο Πόρτο Λεόνε, με στόχο να μάθει τις μυστικές, παράνομες δουλειές του Καπετανάκου, βοηθώντας στο σχέδιο εκδίκησης της Γαλήνης Βούλγαρη & και του Γιάμαρη.

Ο Βούλγαρης επιστρέφει, ξαφνικά, στο σπίτι του, ο Γιάµαρης συλλαμβάνει την Καίτη και προσπαθεί να πάρει πληροφορίες για τις φωτογραφίες , η Βούλα ζαλίζεται και κάνει εμετό, πράγμα που ανησυχεί τις κοπέλες που υποψιάζονται εγκυμοσύνη.

«Πόρτο Λεόνε»: Δευτέρα 20 Απριλίου, στις 23:30

Επεισόδιο 47

Η Άντζελα πιάνει δουλειά στο Πόρτο Λεόνε κάτω από το βλέµµα της ενοχλημένης Ρίτας, ενώ η Αλεξάνδρα φροντίζει να γνωρίσει την Ξένη και να αντλήσει τις πληροφορίες που θέλει για το παιδί του Στράτου.

Ο Ορέστης παίρνει στα χέρια του τη μήνυση του πατέρα του και παράλληλα η Γαλήνη µμαθαίνει από την Καίτη την στενή σχέση του Γιάμαρη µε τον Καπετανάκο.

Η Βίκυ στήνει µια παγίδα στην Κοραλία προκειμένου να µάθει την αλήθεια για τον θάνατο του Σήφη και ο Βούλγαρης αποφασίζει να επιστρέψει στο σπίτι χωρίς την έγκριση του γιατρού.

{https://www.youtube.com/watch?v=k4AWYECN6e4}

Επεισόδιο 48 – Τρίτη 21 Απριλίου, στις 23:30

Ο Βούλγαρης επιστρέφει στο σπίτι του και προσπαθεί να επιβληθεί στην οικογένεια του, ενώ ο Γιάµαρης συλλαμβάνει την Καίτη και προσπαθεί να πάρει πληροφορίες για τις φωτογραφίες και για το τι έχει µάθει η Γαλήνη από εκείνη.

Όταν του λέει ότι η Γαλήνη ξέρει τις υπηρεσίες του στον Καπετανάκο, γίνεται κουρέλι και προσπαθεί να την πλησιάσει. Μάταια.

Ο Καπετανάκος είναι ικανοποιημένος από το χαμό που κάνει η Άντζελα στο µαγαζί, όμως η Βούλα είναι χάλια, ζαλίζεται και κάνει εμετό, πράγμα που ανησυχεί τις κοπέλες και την Άντζελα, που υποψιάζονται εγκυμοσύνη.