Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς «Μια νύχτα μόνο». Από τη Δευτέρα 20 έως την Πέμπτη 23 Απριλίου, στις 21:40.

Στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», οι σχέσεις φτάνουν σε οριακό σημείο, καθώς μυστικά χρόνων απειλούν να τινάξουν τα πάντα στον αέρα.

Η αλήθεια διεκδικεί ορμητικά τη θέση της στη ζωή των ηρώων, φέρνοντάς τους αντιμέτωπους με επιλογές, που δεν μπορούν να αποφύγουν πια.

Καχυποψία και ανοιχτοί λογαριασμοί δημιουργούν ένα εκρηκτικό τοπίο, όπου η εμπιστοσύνη δοκιμάζεται συνεχώς, οι δεσμοί κλονίζονται και οι πληγές δύσκολα επουλώνονται. Από τη Δευτέρα 20 έως και την Πέμπτη 23 Απριλίου, στις 21:40, στο MEGA.

Ο Οδυσσέας προσπαθεί να σώσει το κύρος της ERGAN, ενώ ψάχνει τους κρυφούς εταίρους της Triton και ζητά από την Αρετή, να επιστρέψει στην εταιρεία.

Η Αρετή κάνει τα πάντα για να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη του Οδυσσέα και να ξαναφτιάξει τη σχέση τους, χωρίς αποτέλεσμα. Κι ενώ αισθάνεται καταβεβλημένη, ψυχικά και σωματικά, ένα τεστ εγκυμοσύνης θα φέρει την απόλυτη ανατροπή στη ζωή της.

Ο Σταύρος αγγίζει τη σκληρή αλήθεια για την καταγωγή του. Η Αννέζα και η Κατερίνη φοβούνται μήπως αποκαλυφθούν, όσα έκρυβαν τόσα χρόνια. Η Κατερίνη έρχεται αντιμέτωπη και με το νέο ανοιχτό μέτωπο, της Εύας, για την οποία όσο «σκαλίζει», μαθαίνει πράγματα που περιπλέκουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Επεισόδιο 66 (Δευτέρα 20 Απριλίου)

Ο Σταύρος ζητά εξηγήσεις από την Αννέζα για την αλήθεια που του έκρυψαν, όμως εκείνη δυσκολεύεται να απαντήσει στις ερωτήσεις του.

Η Αρετή, όσο κι αν προσπαθεί, δεν καταφέρνει να ξανακάνει τη σχέση της με τον Οδυσσέα, όπως ήταν. Ο πόνος τη φθείρει περισσότερο απ’ όσο αντέχει και το σώμα της την προδίδει.

Ο Σάββας με τη Μαρίκα συνειδητοποιούν, ότι η Άσπα κρύβει πολλά για το παρελθόν της και τους βάζει σε περίεργες σκέψεις. Ο Οδυσσέας φωνάζει τον Νταγιάννο, να τον προειδοποιήσει για τα επαγγελματικά του ανοίγματα, αλλά η συζήτηση παίρνει διαφορετική τροπή από αυτή που περίμενε.

Κι ενώ ο Μακρυνιώτης έχει ξεκινήσει την έρευνα για την Εύα, όπως του ζήτησε η Κατερίνη, αυτά που μαθαίνει, περιπλέκουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση.

{https://www.youtube.com/watch?v=IACpMDM9h6U}

Επεισόδιο 67 (Τρίτη 21 Απριλίου)

Ο Οδυσσέας ζητά επιτακτικά από την Αρετή να αποχωρήσει από τη συνεργασία της με τον Νταγιάννο και να επιστρέψει στην ERGAN, προκειμένου να σωθεί το κύρος της εταιρείας.

Η Αννέζα αποφασίζει να πει κάποια πράγματα στον Σταύρο σχετικά με τις αλήθειες που ψάχνει. Η Κατερίνη παίρνει μία πληροφορία για την Εύα που την ταράζει, γεμίζοντάς την με απορίες και ο Νταγιάννος βρίσκεται αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο να σταματήσουν οι εργασίες στο εμπορικό κέντρο.

Τέλος, η απόφαση του Οδυσσέα να στείλει εξώδικο στους εταίρους της ERGAN, τον φέρνει σε κόντρα με τον Σταύρο, που του ζητά εξηγήσεις για τις μονόπλευρες κινήσεις του.

Επεισόδιο 68 (Τετάρτη 22 Απριλίου)

Τα εξώδικα συνεχίζονται, το δημοσίευμα για την ERGAN ρίχνει λάδι στη φωτιά και ο Οδυσσέας είναι πεπεισμένος πως πίσω απ’ όλα κρύβεται η Αρετή. Αποφασισμένος να φτάσει μέχρι τέλους, στρέφεται στον Μπακύρα, ζητώντας πληροφορίες για τους κρυφούς εταίρους της Triton.

Την ίδια ώρα, ο Άλκης μπλέκεται όλο και πιο βαθιά σε μια επικίνδυνη ιστορία. Ο Σταύρος αρχίζει να αγγίζει τη σκληρή αλήθεια για την καταγωγή του, με την Αννέζα και την Κατερίνη να πανικοβάλλονται μήπως αποκαλυφθούν, όσα έκρυβαν τόσα χρόνια.

Οι ισορροπίες απειλούνται επικίνδυνα. Η Αρετή καταρρέει σωματικά και ψυχικά. Η ένταση, η εξάντληση και μια αδιόρατη ανησυχία τη φέρνουν αντιμέτωπη με κάτι, που δεν είχε υπολογίσει.

Επεισόδιο 69 (Πέμπτη 23 Απριλίου)

Ο Οδυσσέας έχει βαλθεί να μάθει τον κρυφό συνέταιρο του Νταγιάννου στην Triton - Οικοδομική, ενώ ο Πωλ μένει άναυδος, όταν μαθαίνει ότι ο Σταύρος είναι υιοθετημένος.

Η Μαργαρίτα φτάνει στο σπίτι της Κατερίνης και ζητά εξηγήσεις για τα μυστικά που της έκρυψαν και ο Σταύρος κατηγορεί τον Νταγιάννο για το δημοσίευμα που κυκλοφόρησε εναντίον της ERGAN.

Η Αρετή κάνει ένα τεστ εγκυμοσύνης και το αποτέλεσμα φέρνει την απόλυτη ανατροπή στη ζωή της.