«Έχω Παιδιά» - Νέα επεισόδια Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Απριλίου στις 20:50.

Η αγαπημένη κωμική σειρά του MEGA, «Έχω παιδιά», συνεχίζει να αποτυπώνει με τον πιο ειλικρινή και σπαρταριστό τρόπο την καθημερινότητα μιας οικογένειας που δεν ησυχάζει ποτέ, με νέα επεισόδια τη Δευτέρα 20 και την Τρίτη 21 Απριλίου στις 20:50.

Πόση υπομονή χρειάζεται για να πείσεις ένα παιδί ότι ο οδοντίατρος είναι φίλος του;

Μπορεί ένας γονιός να επιβιώσει από ένα 48ωρο «αποτοξίνωσης» από τη ζάχαρη χωρίς να καταρρεύσει πρώτος ο ίδιος;

Αυτή την εβδομάδα, η οικογένεια Πολίτη έρχεται αντιμέτωπη με ξενόφερτα έθιμα, κινηματογραφικές φιλοδοξίες και οικονομικές επενδύσεις που φέρνουν «παγωμένα» χαμόγελα.

«Έχω παιδιά»: Όσα θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς

Επεισόδιο 23 – «Οδοντίατρος» (Δευτέρα 20 Απριλίου στις 20:50)

Η Σάρα και ο Μιχάλης πασχίζουν να πείσουν τον Τάσο να καθίσει στην καρέκλα του οδοντιάτρου, καθώς ο πόνος στο δόντι του δεν αφήνει περιθώρια αναβολής.

Ο Μιχάλης και ο Σταύρος θα γίνουν κομπάρσοι στην αγαπημένη τους αστυνομική σειρά. Παράλληλα, η Ιωάννα, πιστή στις τάσεις των celebrities, αναλαμβάνει με τον δικό της πληθωρικό τρόπο τη διοργάνωση ενός εντυπωσιακού Gender Reveal Party για τη Στέλλα.

Guest επεισοδίου: Χρήστος Λούλης και Λένα Παπαληγούρα.

{https://www.youtube.com/watch?v=UWjSaJeHMXA}

Επεισόδιο 24 – «Γλυκά» (Τρίτη 21 Απριλίου στις 20:50)

Ένας νέος κανόνας επιβάλλεται στο σπίτι: ο Τάσος και η Χαρά πρέπει να μείνουν μακριά από κάθε λογής γλυκό για 48 ώρες.

Η Σάρα και ο Μιχάλης προσπαθούν να τον τηρήσουν, όμως η αποστολή αποδεικνύεται ακατόρθωτη. Στην Urbanic, ο Σταύρος αναλαμβάνει την τεχνολογική αναβάθμιση του γραφείου, αναζητώντας την εταιρεία που θα αντικαταστήσει τους αρχαίους υπολογιστές. Τέλος, ο Έκτορας βλέπει τα οικονομικά του πλάνα να καταρρέουν, όταν το fund στο οποίο επένδυσε όλες του τις οικονομίες... παγώνει.