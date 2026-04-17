«Grand Hotel» - Όλα τα μυστικά μένουν εδώ!

Όσα θα δούμε στο «Grand Hotel» στα επεισόδια 103 έως 106:

Ο Πέτρος φτάνει στο ξενοδοχείο, αποφασισμένος να μιλήσει στη Σοφία… Η συνάντησή του με την Αλίκη θα οδηγήσει και τους δύο σε πολύ σημαντικές αποφάσεις…

Η Κυβέλη ετοιμάζεται και πάλι να εγκαταλείψει κρυφά το ξενοδοχείο, όμως ο Ιορδάνης αντιλαμβάνεται τις κινήσεις της και ειδοποιεί τον Άρη.

Η Αλίκη έχει πάρει πια την απόφαση να αποκαλύψει στον Πέτρο την εγκυμοσύνη της. Η Κυβέλη συναντά τον Ρήγα, χωρίς να γνωρίζει ότι την παρακολουθεί ο Χρόνης Κομνηνός…

Η Μαρίνα συναντά την Αλίκη και της ζητάει – κρυφά από τον Πέτρο - να τον αφήσει ήσυχο…

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Κυβέλη, καταρρακωμένη από τη σύλληψη του Ρήγα, δεν μπορεί να επιστρέψει στο ξενοδοχείο και καταλήγει στο πανδοχείο της Μαρίτσας, ενώ παίζει το τελευταίο της χαρτί για να σώσει τον Ρήγα από τη φυλακή…

{https://www.youtube.com/watch?v=T3zVST8WCrU}

Η Κυβέλη θέτει ένα τεράστιο δίλημμα στον Αλέξανδρο προκειμένου να αποσύρει τη μήνυση που έκανε εναντίον του Ρήγα. Ο Πέτρος μαθαίνει ότι η Μαρίνα συνάντησε την Αλίκη και γίνεται έξαλλος μαζί της…

Ο Χατζημήτρος, αποφασισμένος να τελειώσει μια και καλή με τους πρόσφυγες, δίνει εντολή στον Μάρκο να βάλει φωτιά και να κάψει τον μαχαλά την ώρα που θα γίνεται ο γάμος του με την Μελίνα… Η Σοφία βλέπει τον Αλέξανδρο να μπαίνει στο ξενοδοχείο με τον μικρό Γεώργιο και συνειδητοποιεί σοκαρισμένη ότι η μητέρα της την πρόδωσε…

Η επιστροφή του Αλέξανδρου στο ξενοδοχείο με τον μικρό Γεώργιο προκαλεί νέα αναστάτωση και φέρνει τη Σοφία σε οριστική ρήξη με τη μητέρα της.

Η Μελίνα καταφέρνει να φτάσει στα σκαλιά της εκκλησίας και ο γάμος της με τον Χατζημήτρο είναι γεγονός. Όμως μια δραματική εξέλιξη κινδυνεύει να αποκαλύψει το μεγάλο μυστικό σχετικά με την εγκυμοσύνη της.

Η Αλίκη βρίσκεται με τον Πέτρο και είναι έτοιμη να του πει για την εγκυμοσύνη, όταν ξαφνικά ξεσπάει φωτιά στα σπίτια του προσφυγικού συνοικισμού…