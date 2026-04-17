Όσα θα δούμε τη νέα εβδομάδα στον «Άγιο Έρωτα».

Συγκλονιστικές εξελίξεις στα νέα επεισόδια του «Άγιου Έρωτα».

Ο Κυριάκος κλείνει την Ελένη στο ψυχιατρείο.

Η Δέσποινα ορκίζεται εκδίκηση για το θάνατο του αδελφού της.

Ο Νικόλαος φοβάται την αντίδραση του πατέρα του όταν μάθει ότι η Χλόη είναι κόρη του Μαρκόπουλου.

«Άγιος Έρωτας»: Δευτέρα 20 Απριλίου

Ο Παύλος εμφανίζεται στη χωροφυλακή και δίνει άλλοθι στον Αργύρη, προκαλώντας τις υποψίες του Νικηφόρου.

Η Δώρα καταρρέει μόλις πληροφορείται τον θάνατο του Γεράσιμου, ενώ η Θάλεια και η Χλόη αρχίζουν να ανησυχούν για την ψυχολογική της κατάσταση και, κυρίως, για την προσκόλληση που συνεχίζει να δείχνει στον Παύλο.

Ο Κυριάκος, όταν βρίσκει ένα γράμμα της Άννας που προορίζεται για την Ελένη, αποφασίζει να στείλει την κόρη του στο Δρομοκαΐτειο, για να προλάβει μια πιθανή επανένωσή τους.

Την ίδια στιγμή, η Σοφία αιφνιδιάζει τον Δημάτο με την ξαφνική δεκτικότητα που δείχνει κατά τη διάρκεια της θεραπείας της. Ο Λεωνίδας αναγκάζεται να φύγει προσωρινά με την κομπανία του, αφήνοντας τον πατέρα Νικόλαο προβληματισμένο.

Κι ενώ η Χριστίνα διαπραγματεύεται με τον Λαμπρόπουλο για την απελευθέρωση του Αντρέα, ο πατέρας Νικόλαος αποκαλύπτει στη Χλόη τους φόβους του για την αντίδραση του πατέρα του, όταν μάθει πως εκείνη είναι κόρη του Παύλου.

Τρίτη 21 Απριλίου

Ο πατήρ Νικόλαος ανησυχεί πως ο πατέρας του θα στραφεί εναντίον του, όταν μάθει ποιανού κόρη είναι η Χλόη.

Ο Αργύρης συγκρούεται με την οικογένειά του, καθώς εκείνος έχει αρχίσει να πείθεται για τις αγαθές προθέσεις του Παύλου, ενώ όλοι οι άλλοι αμφιβάλλουν. Ο Πέτρος κάνει ερωτική εξομολόγηση στην Ειρήνη. Η Χριστίνα προσπαθεί να κοροϊδέψει τον Λαμπρόπουλο για να απελευθερώσει τον Αντρέα.

Η Δώρα περνάει δύσκολες στιγμές μετά το θάνατο του Γεράσιμου. Η Δέσποινα από τη μεριά της, έρχεται αντιμέτωπη με κάποιες αποφάσεις του Παύλου, που δεν της αρέσουν καθόλου. Ο Κυριάκος παίρνει την Ελένη από τη Στέρνα, για να την κλείσει στο ψυχιατρείο.

Η Θάλεια ζητάει τη βοήθεια του Νικηφόρου για να ανακαλύψει την χαμένη οικογένεια του Παύλου, την ώρα που ο Σωτήρης ανακαλύπτει την ταυτότητα του Λεωνίδα.

«Άγιος Έρωτας»: Τετάρτη 22 Απριλίου

Η Χλόη και ο πατήρ Νικόλαος αντιλαμβάνονται πως ο Κυριάκος έχει κλείσει την Ελένη στο Δρομοκαΐτειο και προσπαθούν απεγνωσμένα να επικοινωνήσουν με τον γιατρό Δημάτο για να τη βοηθήσουν.

Την ίδια ώρα, η Ελένη οδηγείται με δόλο στην Αθήνα και κλείνεται στην κλινική παρά τη θέλησή της, βιώνοντας την απόλυτη απόγνωση, ενώ η Σοφία δείχνει σημάδια βελτίωσης και δένεται όλο και περισσότερο με τον Ηλία.

Στη Στέρνα, η Χριστίνα, έπειτα από παρότρυνση της Στεργίου, απαιτεί από τον Λαμπρόπουλο να ακούσει τη φωνή του Αντρέα. Παράλληλα, η Θάλεια βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν εφιαλτικό φορολογικό έλεγχο, όταν αποκαλύπτονται εικονικά τιμολόγια.

Πεισμένη πως κάποιος την έχει παγιδέψει, η Χλόη στρέφει αμέσως τις υποψίες της στον Παύλο. Εκείνος, την ίδια στιγμή, μπλέκει όλο και βαθύτερα σε σκοτεινά πολιτικά παιχνίδια μέσω του Βεργάδη, ενώ χειραγωγεί τη Δώρα για να την αποτρέψει από το να πάει στην κηδεία του Γεράσιμου.

Στο Μαύρο Λιθάρι, η Δέσποινα θρηνεί τον αδελφό της, αλλά το πένθος της μετατρέπεται σε όρκο εκδίκησης απέναντι στον Παύλο.

Πέμπτη 23 Απριλίου

Η αγωνία του Χάρη και της Χριστίνας για τον Αντρέα κορυφώνεται, καθώς συνομιλούν μαζί του και βεβαιώνονται πως είναι ζωντανός, ενώ ο Λαμπρόπουλος τούς πιέζει να τηρήσουν τη συμφωνία.

Την ίδια ώρα, ο Κυριάκος προσπαθεί να προστατεύσει την Ελένη, κρατώντας μυστική την εισαγωγή της στο Δρομοκαΐτειο, όμως η απόφασή του προκαλεί αντιδράσεις στα παιδιά του και στη Χλόη, που μαζί με τον πατέρα Νικόλαο ψάχνουν τρόπο να τη βοηθήσουν.

Η Θάλεια υποπτεύεται πως ο Τάσος κρύβεται πίσω από τα πλαστά τιμολόγια που απειλούν να τη φέρουν αντιμέτωπη με τον εισαγγελέα, την ώρα που ο Παύλος της προσφέρει προσχηματικά τη βοήθειά του.

Η Σοφία βλέπει την Ελένη στο Δρομοκαΐτειο και αναστατώνεται, ενώ η Μάρω παίρνει τη μεγάλη απόφαση να καταγγείλει στον Νικηφόρο τις υποψίες της για την ανάμιξη του Μαρκόπουλου στο σκάνδαλο με τα τιμολόγια.

Κι ενώ η Θάλεια υποπτεύεται πως κάτι παράξενο συμβαίνει ανάμεσα στη Χλόη και τον πατέρα Νικόλαο, η Χλόη αρχίζει να σκέφτεται το ενδεχόμενο να της αποκαλύψει την αλήθεια για τη σχέση τους.

«Άγιος έρωτας», Δευτέρα έως Πέμπτη, στις 22:00.