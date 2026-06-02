Η διάρκεια εξέτασης στα Μαθηματικά είναι τρεις (3) ώρες, όπως ορίζει το υπουργείο Παιδείας, τι να προσέξουν οι υποψήφιοι για την διαχείριση του τετραδίου.

Με το μάθημα των Μαθηματικών (Άλγεβρα) συνεχίζονται την Τρίτη 2 Ιουνίου οι Πανελλήνιες 2026 για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων, μετά την πρεμιέρα που έκαναν το Σάββατο με τα Νέα Ελληνικά. Το μάθημα των Μαθηματικών αποτελεί το δεύτερο και τελευταίο μάθημα Γενικής Παιδείας για τους μαθητές των ΕΠΑΛ, πριν ξεκινήσει η εξεταστική διαδικασία των μαθημάτων ειδικότητας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι εξετάσεις ειδικότητας αρχίζουν την Πέμπτη 4 Ιουνίου και θα ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου, ανάλογα με τον τομέα και την ειδικότητα κάθε υποψηφίου. Την Πέμπτη 4 Ιουνίου ξεκινούν για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας, μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων Γενικής Παιδείας.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα εξής μαθήματα:

Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ)

Δίκτυα Υπολογιστών

Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

Τα συγκεκριμένα μαθήματα αφορούν διαφορετικούς τομείς και ειδικότητες των Επαγγελματικών Λυκείων και είναι καθοριστικά για τη διαμόρφωση των μορίων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η εξέταση κάθε μαθήματος ξεκινά στις 08:30 το πρωί, με τους υποψηφίους να πρέπει να βρίσκονται στα εξεταστικά κέντρα έως τις 08:00. Η διαδικασία των μαθημάτων ειδικότητας θα συνεχιστεί έως τις 15 Ιουνίου, με τους μαθητές να διαγωνίζονται στα αντικείμενα που συνδέονται άμεσα με τον τομέα σπουδών τους.

Πανελλήνιες 2026 ΕΠΑΛ: Τι ώρα θα γνωστοποιηθούν τα θέματα στα Μαθηματικά (Άλγεβρα)

Το θέματα θα ανακοινωθούν παραδοσιακά λίγο μετά στις 10:00, στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας.

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα και οι απαντήσεις στα Μαθηματικά (Άλγεβρα) ΕΠΑΛ στο Dnews από το ΜΕΘΟΔΙΚΟ

Το Dnews συμμεριζόμενο το μεγάλο ενδιαφέρον μαθητών,γονέων και καθηγητών για την αμεσότερη και την έγκυρη ενημέρωση για τα Θέματα και τις Απαντήσεις των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026, σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων ΜΕΘΟΔΙΚΟ, καθ' όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων θα σας προσφέρει την πληρέστερη ενημέρωση.

Με την ανακοίνωση των θεμάτων στα Μαθηματικά (Άλγεβρα) στη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας, στο Dnews θα δημοσιεύουμε σε πρώτο χρόνο τα θέματα που έπεσαν και εν συνεχεία θα δημοσιεύσουμε τις απαντήσεις. Θα υπάρξει ενδελεχής αξιολόγηση και σχολιασμός των θεμάτων που έπεσαν, θα αναφερθούμε στα δύσκολα σημεία της εξέτασης και θα έχουμε αναλυτικές απαντήσεις από το φροντιστήριο Μεθοδικό. Τέλος, θα έχουμε και σχολιασμό των θεμάτων από τον ΟΕΦΕ.

Πανελλήνιες 2026: Το πρόγραμμα για τους υποψηφίους των ΓΕΛ

Την ίδια ώρα, οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων προετοιμάζονται για τη δεύτερη φάση των εξετάσεων, καθώς από την Τετάρτη 3 Ιουνίου μπαίνουν στη «μάχη» των μαθημάτων Προσανατολισμού, τα οποία παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των μορίων και την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών θα εξεταστούν στα Αρχαία Ελληνικά, οι υποψήφιοι των Θετικών Σπουδών και των Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής στα Μαθηματικά, ενώ οι μαθητές των Σπουδών Υγείας στη Βιολογία.

Η εξεταστική διαδικασία θα συνεχιστεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου με τα Λατινικά για τους υποψηφίους των Ανθρωπιστικών Σπουδών, τη Χημεία για τις Θετικές Σπουδές και τις Σπουδές Υγείας και την Πληροφορική για τους υποψηφίους της Ομάδας Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής.

Οι υποψήφιοι καλούνται να βρίσκονται στα εξεταστικά κέντρα έως τις 08:00 το πρωί, καθώς η εξέταση ξεκινά στις 08:30 και διαρκεί τρεις ώρες. Οι εκπαιδευτικοί υπενθυμίζουν ότι η σωστή διαχείριση του χρόνου, η προσεκτική ανάγνωση των θεμάτων και η ψυχραιμία αποτελούν βασικά στοιχεία για μια επιτυχημένη εξέταση, ιδιαίτερα σε αυτή τη φάση όπου κρίνονται τα περισσότερα μόρια για την εισαγωγή στα ΑΕΙ.

Τι ισχύει για τα κινητά

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τα κινητά τηλέφωνα, απαγορεύεται η κατοχή κινητού, έστω και απενεργοποιημένου, μέσα στην αίθουσα εξέτασης και συνιστά επαρκή λόγο για μηδενισμό του γραπτού. Σε περίπτωση κατά την οποία εξεταζόμενος, κατά την προσέλευση του στο Εξεταστικό Κέντρο φέρει μαζί του κινητό τηλέφωνο, είναι υποχρεωμένος να το παραδίδει στον πρόεδρο της Λυκειακής Επιτροπής, ο οποίος θα το φυλάσσει σε ειδικό χώρο. Μετά τη λήξη της εξέτασης, ο υποψήφιος θα παραλαμβάνει το κινητό του και θα αποχωρεί.

Ιδιαίτερη προσοχή στη διαχείριση του τετραδίου

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν υπ' όψιν τους να χρησιμοποιήσουν τις σελίδες του τετραδίου που θα τους δοθεί με φειδώ, καθώς δεύτερο τετράδιο δεν θα δοθεί σε κανέναν υποψήφιο, αφού οι σελίδες του τετραδίου έχουν θεωρηθεί επαρκείς για τις απαντήσεις.

Οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα τελευταία φύλλα του τετραδίου τους ως πρόχειρο, αφού αναγραφεί σαφώς η ένδειξη «ΠΡΟΧΕΙΡΟ» σε όσες σελίδες χρησιμοποιηθούν ως πρόχειρο. Οι σελίδες αυτές σε καμία περίπτωση δεν βαθμολογούνται.

Επιπλέον, κατά την αναγραφή των ονομαστικών τους στοιχείων στην αρχή της εξέτασης όσο και κατά την αναγραφή των απαντήσεων, οι υποψήφιοι δεν πρέπει να διπλώνουν τα εξώφυλλα του τετραδίου τους ή να τσαλακώνουν το τετράδιο.