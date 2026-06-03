Η κυβέρνηση δίνει αυξήσεις 120% στο μισθούς των Αρχιερέων, ένεση ρευστότητας στους παρόχους ρεύματος, τα τέλη των τυχερών παιγνίων, το backlog της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και τι αλλάζει στη παραχώρηση του ΣΕΦ

Αυξήσεις 120% στο μισθούς των Αρχιερέων

Αυξήσεις έως 120% στους μισθούς του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και των Τιτουλάριων Μητροπολιτών, προβλέπει διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το άρθρο 56 του νέου πολυνομοσχεδίου τροποποιεί το άρθρο 145 του ν. 4472/2017 και αλλάζει πλήρως τον τρόπο καθορισμού της μισθοδοσίας των Αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μέχρι σήμερα οι αποδοχές των Αρχιερέων βασίζονταν σε συγκεκριμένους βασικούς μισθούς και επιδόματα. Για παράδειγμα, ο βασικός μισθός ενός Μητροπολίτη ανερχόταν σε 2.210 ευρώ, ενώ προβλέπονταν επιπλέον επίδομα παράστασης 50 ευρώ και επίδομα μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών έως 75 ευρώ. Αντίστοιχα, ο βασικός μισθός του Αρχιεπισκόπου ανερχόταν σε 2.600 ευρώ, με πρόσθετη αποζημίωση παράστασης 100 ευρώ.

Με τη νέα ρύθμιση καταργείται το υφιστάμενο σύστημα και οι αποδοχές συνδέονται πλέον άμεσα με το ανώτατο όριο αποδοχών του Δημοσίου, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 28 του ν. 4354/2015, ήτοι με τις αποδοχές του Γενικού Γραμματέα υπουργείου. Συγκεκριμένα, οι συνολικές μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και των Τιτουλάριων Μητροπολιτών καθορίζονται στο 90% του ανώτατου αυτού ορίου, ενώ οι αποδοχές των Τιτουλάριων και Βοηθών Επισκόπων ορίζονται στο 70% των αντίστοιχων αποδοχών των Μητροπολιτών. Με δεδομένο ότι σήμερα οι αποδοχές του Γενικού Γραμματέα υπουργείου ανέρχονται σε περίπου 5.745 ευρώ μικτά μηνιαίως, οι αποδοχές των Μητροπολιτών διαμορφώνονται σε περίπου 5.170 ευρώ μικτά τον μήνα. Αυτό σημαίνει ότι σε σχέση με το ισχύον καθεστώς οι αποδοχές τους υπερδιπλασιάζονται, καταγράφοντας αύξηση που προσεγγίζει το 120%. Η δε αύξηση για τον Αρχιεπίσκοπο διαμορφώνεται χαμηλότερα στο 91,5% !

Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν η κυβέρνηση μπορεί να αιτιολογήσει πειστικά γιατί οι Αρχιερείς πρέπει να αμείβονται στο 90% των αποδοχών ενός Γενικού Γραμματέα υπουργείου και γιατί αυτή η αναπροσαρμογή κρίνεται προτεραιότητα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Ένεση ρευστότητας στους παρόχους ρεύματος

Στο νομοσχέδιο που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περιλαμβάνεται και μια αβανταδόρική διάταξη για τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. Τα άρθρα 82 και 83 του πολυνομοσχεδίου εισάγουν αλλαγές στον τρόπο χρηματοδότησης και εξόφλησης των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, με στόχο τη βελτίωση της ταμειακής διαχείρισης του Δημοσίου και την ταχύτερη αποπληρωμή των υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει τη δυνατότητα του Δημοσίου να χορηγεί προκαταβολικά κεφάλαια στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, περιορίζοντας τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται συχνά στις πληρωμές από νοσοκομεία, δήμους, πανεπιστήμια και λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Η προκαταβολή θα μπορεί να φτάνει έως το ύψος των λογαριασμών που εξοφλήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος, ενώ σε αντάλλαγμα οι πάροχοι θα παρέχουν έκπτωση στους λογαριασμούς των δημόσιων φορέων.

Ενδεικτικά, εάν οι συνολικές πληρωμές λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας το 2026 θα ανέλθουν σε 100 εκατ. ευρώ, το Δημόσιο θα μπορεί στις αρχές του 2027 να καταβάλει ισόποση προκαταβολή στον προμηθευτή. Καθώς οι φορείς θα συνεχίζουν να εξοφλούν κανονικά τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους, ο πάροχος θα υποχρεούται να επιστρέφει στο Ελληνικό Δημόσιο τα αντίστοιχα ποσά που εισπράττει. Η επιστροφή θα πρέπει να πραγματοποιείται το αργότερο έως το τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την εξόφληση κάθε λογαριασμού.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο εισάγει μηχανισμό αντιμετώπισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών ηλεκτρικής ενέργειας. Οι προμηθευτές θα αποστέλλουν στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στοιχεία για ανεξόφλητους λογαριασμούς φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Στη συνέχεια, το υπουργείο θα ενημερώνει τον αρμόδιο φορέα, ο οποίος θα διαθέτει προθεσμία ενός μηνός για να ελέγξει τα στοιχεία και να προχωρήσει είτε στην εξόφληση της οφειλής είτε στην καταχώρισή της στα λογιστικά του βιβλία.

Σε περίπτωση που οι οφειλές εξακολουθούν να παραμένουν ανεξόφλητες μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το υπουργείο Οικονομικών θα έχει τη δυνατότητα να καταβάλλει απευθείας τα οφειλόμενα ποσά στους παρόχους μέσω του κρατικού προϋπολογισμού. Για φορείς εκτός της Κεντρικής Διοίκησης, όπως οι δήμοι και ορισμένα νομικά πρόσωπα, τα ποσά που θα καταβάλλονται από το Δημόσιο θα βεβαιώνονται στη συνέχεια σε βάρος τους μέσω της ΑΑΔΕ, προκειμένου να ανακτώνται οι σχετικές δαπάνες.

Με τις νέες ρυθμίσεις, το Δημόσιο αναλαμβάνει ουσιαστικά τον ρόλο κεντρικού διαχειριστή των πληρωμών ηλεκτρικής ενέργειας για το σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, διασφαλίζοντας την έγκαιρη εξόφληση των προμηθευτών, ενισχύοντας τη διαφάνεια και αποκτώντας αποτελεσματικότερο έλεγχο των οφειλών που συσσωρεύονται στον δημόσιο τομέα.

Οι βασικοί ωφελημένοι από το νέο σύστημα είναι οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς εξασφαλίζουν άμεση ρευστότητα και περιορίζουν σημαντικά τις καθυστερήσεις στις πληρωμές από φορείς του Δημοσίου.

Αναδρομική επιστροφή τελών

Το ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνει και άλλες ευνοϊκές διατάξεις. Μια εξ αυτών είναι η αναδρομική οικονομική διευκόλυνση προς αδειοδοτημένους παρόχους τυχερών παιγνίων με την οποία δίνεται η δυνατότητα συμψηφισμού ή επιστροφής προκαταβλητέων ετήσιων τελών λειτουργίας σε περιπτώσεις αναστολής δραστηριότητας. Η ρύθμιση εφαρμόζεται κατόπιν αιτήματος προς την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) και καλύπτει ακόμη και παλαιότερες περιόδους αναστολής λειτουργίας λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας COVID-19. Η διάταξη αφορά επιχειρήσεις που είχαν καταβάλει κανονικά τα ετήσια τέλη λειτουργίας τους, αλλά αναγκάστηκαν να παραμείνουν κλειστές για μεγάλα χρονικά διαστήματα εξαιτίας κρατικών αποφάσεων. Τα ποσά που αντιστοιχούν στην περίοδο αναστολής θα μπορούν πλέον να συμψηφιστούν με μελλοντικές οικονομικές υποχρεώσεις ή να επιστραφούν, ανάλογα με την περίπτωση και μετά από σχετική απόφαση της ΕΕΕΠ.Οι βασικοί ωφελούμενοι εκτιμάται ότι είναι οι επιχειρήσεις με φυσικά σημεία λειτουργίας, όπως καζίνο, αίθουσες VLTs και λοιποί αδειοδοτημένοι φορείς που επηρεάστηκαν από τα lockdown της περιόδου 2020-2021. Η πρόβλεψη προκαλεί ερωτήματα, καθώς έρχεται αρκετά χρόνια μετά τη λήξη της πανδημίας και εισάγει αναδρομική δυνατότητα οικονομικής αποκατάστασης για τον κλάδο των παιγνίων. Το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι ποιες επιχειρήσεις θα επωφεληθούν περισσότερο από τον συμψηφισμό ή την επιστροφή των τελών.

Η παραχώρηση του ΣΕΦ

Με το νομοσχέδιο που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών η κυβέρνηση προχωρά στην αντικατάσταση του τοπογραφικού διαγράμματος που συνόδευε το άρθρο 163 του ν. 5224/2025 για την 49ετή παραχώρηση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ) στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, εισάγοντας νέα δεδομένα ως προς τα ακριβή όρια της παραχωρούμενης έκτασης.

Από ότι καταλάβαμε διαβάζοντας και συγκρίνοντας τα τοπογραφικά, παλιά και νέα, η αλλαγή δεν περιορίζεται σε κάποια προφανή τεχνική διόρθωση, καθώς το νέο παράρτημα συνοδεύεται από διαφορετική ημερομηνία σύνταξης, πλήρως αναθεωρημένο πίνακα συντεταγμένων ΕΓΣΑ ’87 και διαφοροποιημένη αποτύπωση συγκεκριμένων τμημάτων του ακινήτου σε σχέση με το διάγραμμα που είχε δημοσιευθεί στο ΦΕΚ τον Αύγουστο του 2025.

Η σύγκριση των δύο σχεδίων δείχνει ότι οι σημαντικότερες μεταβολές δεν αφορούν τον βασικό πυρήνα της παραχώρησης, δηλαδή το κλειστό γήπεδο και τις κύριες εγκαταστάσεις του ΣΕΦ, αλλά εντοπίζονται κυρίως στις περιφερειακές ζώνες του ακινήτου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αλλαγές στη νοτιοδυτική πλευρά της έκτασης, κοντά στο θαλάσσιο μέτωπο, στο κανάλι και στη μαρίνα, όπου η χάραξη των ορίων εμφανίζεται αναδιαμορφωμένη με διαφορετικές γωνίες και διαφορετική αλληλουχία κορυφών.

Στο αρχικό τοπογραφικό του ΦΕΚ η παραχωρούμενη έκταση οριζόταν από τις κορυφές Κ1 έως Κ87, σχηματίζοντας μια ενιαία περίμετρο γύρω από το συγκρότημα του ΣΕΦ. Στο νέο διάγραμμα, ωστόσο, παρατηρούνται αλλαγές σε τμήματα αυτής της περιμέτρου, ιδιαίτερα στις περιοχές που γειτνιάζουν με τη μαρίνα και τις προσβάσεις προς τη θάλασσα. Οι νέες συντεταγμένες και η διαφορετική γεωμετρική αποτύπωση υποδηλώνουν ότι πρόκειται για νέα χωρική καταγραφή των ορίων και όχι για απλή γραφιστική ή τυπογραφική διόρθωση.

Αλλαγές καταγράφονται και στην έκταση που εξαιρείται από την παραχώρηση και προορίζεται για το Κέντρο Υδάτινου Αθλητισμού και Πολιτισμού του Ολυμπιακού. Στο αρχικό διάγραμμα η συγκεκριμένη περιοχή αποτυπωνόταν ως διακριτό τμήμα εκτός της παραχωρούμενης έκτασης, με συγκεκριμένες κορυφές και όρια. Στο νέο σχέδιο η ίδια ζώνη εμφανίζεται με διαφορετικό τρόπο σύνδεσης με τις γειτονικές εκτάσεις, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάζει τη σχέση μεταξύ των χώρων που παραχωρούνται στην ΚΑΕ Ολυμπιακός και εκείνων που παραμένουν υπό διαφορετικό καθεστώς διαχείρισης.

Για να διαπιστωθεί με βεβαιότητα αν η ΚΑΕ Ολυμπιακός αποκτά περισσότερη ή λιγότερη έκταση σε σχέση με όσα προέβλεπε το αρχικό ΦΕΚ, απαιτείται αναλυτική αριθμητική σύγκριση των παλαιών και των νέων συντεταγμένων, καθώς και υπολογισμός των εμβαδών που προκύπτουν από τα δύο διαγράμματα.

Εφόσον η νέα αποτύπωση οδηγεί σε λειτουργική διεύρυνση χώρων που σχετίζονται με την αρένα, τους χώρους στάθμευσης, τις προσβάσεις ή τις δυνατότητες μελλοντικής αξιοποίησης του ακινήτου, ο άμεσος ωφελούμενος θα είναι η ΚΑΕ Ολυμπιακός, καθώς θα διαθέτει μεγαλύτερη νομική και τεχνική «ασφάλεια» ως προς τα δικαιώματα που απορρέουν από την παραχώρηση.

Υπερταμείο και νέες ταυτότητες

Με άλλη διάταξη στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο η κυβέρνηση ανοίγει τον δρόμο για την ενεργότερη εμπλοκή του Υπερταμείου σε έργα στρατηγικής σημασίας που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια, τη δημόσια ασφάλεια και την άμυνα. Με το άρθρο 93 του υπό διαβούλευση νομοσχέδιου προστίθεται νέα παράγραφος στο άρθρο 5Β του ν. 3986/2011, δίνοντας τη δυνατότητα στο Υπερταμείο να αναλαμβάνει ρόλο φορέα ωρίμανσης, διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών και παρακολούθησης της εκτέλεσης συμβάσεων για κρίσιμα έργα και προγράμματα. Όπως μας ενημέρωσαν αυτό είναι κάτι που επιθυμούσε διακαώς ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου Παναγιώτης Σταμπουλίδης.Η ρύθμιση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς συμπίπτει χρονικά με την επανεκκίνηση ενός από τους μεγαλύτερους και πλέον πολυσυζητημένους διαγωνισμούς της τελευταίας δεκαετίας: του έργου για τις νέες ταυτότητες και τα έγγραφα ασφαλείας, συνολικού προϋπολογισμού 515 εκατ. ευρώ.Πρόκειται για ένα σύνθετο έργο που αφορά την ανάπτυξη νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εντύπων Ασφαλείας, καθώς και την παραγωγή, εκτύπωση και προσωποποίηση εγγράφων υψηλών προδιαγραφών ασφαλείας. Τη διαγωνιστική διαδικασία έχει αναλάβει να «τρέξει» το Υπερταμείο για λογαριασμό του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, γεγονός που συνδέεται άμεσα με τη νέα θεσμική δυνατότητα που προβλέπει το προαναφερόμενο άρθρο 93.

Πλήρης διαγραφή οφειλών

Μια άλλη διάταξη που προκαλεί εντύπωση στο νομοσχέδιο που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είναι η ρύθμιση που προβλέπει την πλήρη διαγραφή οφειλών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου προς πιστωτικά ιδρύματα που τελούν υπό ειδική εκκαθάριση. Η απόσβεση των συγκεκριμένων χρεών θα πραγματοποιείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4261/2014 και των σχετικών κανονιστικών πράξεων που διέπουν τη διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων. Η διαγραφή καλύπτει το σύνολο της οφειλής, συμπεριλαμβανομένου του αρχικού κεφαλαίου, των τόκων καθώς και κάθε άλλης επιβάρυνσης ή εξόδου που συνδέεται με την απαίτηση.Σύμφωνα με τη διάταξη, ο ειδικός εκκαθαριστής αναλαμβάνει να διαπιστώσει ποιοι οφειλέτες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης, αξιοποιώντας τα στοιχεία που διαθέτει, ενώ διατηρεί τη δυνατότητα να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά ή πληροφορίες από τους ίδιους τους οφειλέτες. Αφού ολοκληρωθεί ο σχετικός έλεγχος, ο εκκαθαριστής κοινοποιεί στους δικαιούχους την απόφαση περί απόσβεσης της οφειλής. Με τον τρόπο αυτό, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που υπάγονται στη ρύθμιση απαλλάσσονται πλήρως από τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι των υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Η κατασκευαστική δραστηριότητα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ξεκίνησε δυναμικά το 2026, με το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων (backlog) να διαμορφώνεται στα 8,8 δισ. ευρώ στο τέλος του πρώτου τριμήνου. Από το σύνολο του backlog, τα 7,2 δισ. ευρώ αφορούν ήδη υπογεγραμμένες συμβάσεις, ενώ επιπλέον έργα αξίας 1,6 δισ. ευρώ βρίσκονται σε διαδικασία υπογραφής, προσφέροντας υψηλή ορατότητα εσόδων για τα επόμενα χρόνια. Η σύνθεση του ανεκτέλεστου χαρτοφυλακίου αποτυπώνει την παρουσία του ομίλου σε στρατηγικά έργα υποδομών. Μεταξύ των μεγαλύτερων έργων περιλαμβάνονται η Εγνατία Οδός (0,9 δισ. ευρώ), ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (0,8 δισ. ευρώ), το IRC στο Ελληνικό (0,7 δισ. ευρώ), άλλα οδικά έργα (0,7 δισ. ευρώ), το αεροδρόμιο Καστελίου (0,5 δισ. ευρώ) και το The Ellinikon Mall (0,5 δισ. ευρώ). Σημαντική συμμετοχή έχουν επίσης ενεργειακά και περιβαλλοντικά έργα, όπως η αντλησιοταμίευση Αμφιλοχίας (0,4 δισ. ευρώ), έργα φωτοβολταϊκών και αποθήκευσης ενέργειας (0,5 δισ. ευρώ), υδάτινες υποδομές (0,3 δισ. ευρώ) και σιδηροδρομικά έργα (0,4 δισ. ευρώ).

Η διοίκηση σημειώνει ότι το 51% του συνολικού ανεκτέλεστου συνδέεται με ίδιες επενδύσεις του ομίλου, ενώ το υπόλοιπο κατανέμεται ισόποσα μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών έργων τρίτων. Παράλληλα, το 88% των έργων βρίσκεται στην Ελλάδα, στοιχείο που ενισχύει τη στρατηγική τοποθέτηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην εγχώρια αγορά υποδομών. Σε λειτουργικό επίπεδο, ο κατασκευαστικός κλάδος κατέγραψε αύξηση εσόδων κατά 8% σε ετήσια βάση, στα 373,9 εκατ. ευρώ, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA ενισχύθηκε κατά 9,7%, στα 51,5 εκατ. ευρώ. Τα περιθώρια κερδοφορίας παρέμειναν σταθερά και σε υψηλά επίπεδα, με περιθώριο EBITDA 13,8%, επιβεβαιώνοντας την ποιότητα του χαρτοφυλακίου έργων και την αποτελεσματική εκτέλεσή τους. Σύμφωνα με την εταιρεία, βασικοί μοχλοί δραστηριότητας κατά το πρώτο τρίμηνο ήταν το αεροδρόμιο Καστελίου, τα έργα αυτοκινητοδρόμων (Εγνατία Οδός, επέκταση Κεντρικής Οδού και ΒΟΑΚ), το IRC στο Ελληνικό, η αντλησιοταμίευση Αμφιλοχίας, καθώς και σειρά δημόσιων έργων υποδομών και ιδιωτικών ενεργειακών επενδύσεων.

Η αναδιοργάνωση της B&F

Σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου προχώρησε η B&F Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Ενδυμάτων, συμφερόντων του Βασίλη Μπιθαρά, στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης της εταιρικής της δομής και ενίσχυσης των συμμετοχών της σε θυγατρικές εταιρείες του ομίλου. Ειδικότερα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 27ης Μαΐου 2026 ενέκρινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 2,08 εκατ. ευρώ, μέσω της έκδοσης 1.417.001 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 1,47 ευρώ εκάστης και τιμής διάθεσης 7,50 ευρώ ανά μετοχή. Η αύξηση καλύφθηκε κατά κύριο λόγο με εισφορές σε είδος, οι οποίες αφορούσαν ανταλλαγή εταιρικών συμμετοχών σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 5162/2024. Στο πλαίσιο αυτό εισφέρθηκαν 213.500 μετοχές της BEANDEF LIMITED, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 61% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας. Η αξία της εισφοράς αποτιμήθηκε σε 2,44 εκατ. ευρώ βάσει σχετικής έκθεσης της TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Παράλληλα, εισφέρθηκε το σύνολο των μετοχών της B&F BULGARIA LIMITED, με την καθαρή αξία της εταιρείας να αποτιμάται σε 8,19 εκατ. ευρώ από τον ίδιο ανεξάρτητο εκτιμητή. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με συμπληρωματική εισφορά μετρητών ύψους 22,81 ευρώ για σκοπούς στρογγυλοποίησης. Από την έκδοση των νέων μετοχών προέκυψε διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης ύψους 8,54 εκατ. ευρώ, η οποία καταχωρήθηκε στον λογαριασμό της καθαρής θέσης «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το μετοχικό κεφάλαιο της B&F διαμορφώνεται πλέον σε 8,29 εκατ. ευρώ και διαιρείται σε 5.637.339 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,47 ευρώ η καθεμία.

Η εκκλησιαστική Insurance Brokerage

Και μια και αναφερθήκαμε στις αυξήσεις αποδοχών των Αρχιερέων και χθες σας ενημερώσαμε για τo «ατυχές» εγχείρημα της «εκκλησιαστικής fintech», που είχε οραματιστεί ο Γενικός Διευθυντής της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών της Εκκλησίας της Ελλάδος, τιτουλάριος Επίσκοπος Επιδαύρου Νικόδημος Φαρμάκης, να σας ενημερώσουμε και για τις οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και παροχής υπηρεσιών, συμφερόντων της Εκκλησίας της Ελλάδος που φέρει το όνομα Τυρταίος. Χθες δημοσιεύθηκαν οι οικονομικές της καταστάσεις από τις οποίες πληροφορηθήκαμε πως η εταιρεία κατέγραψε κύκλο εργασιών ύψους 30,42 χιλ. ευρώ το 2025, έναντι 27,68 χιλ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 10%. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 142,61 ευρώ, έναντι 784,95 ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Σύμφωνα με το προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 75 χιλ. ευρώ, ενώ οι σωρευμένες ζημίες έχουν διαμορφωθεί σε 73,79 χιλ. ευρώ.

Στην έκθεση του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή επισημαίνεται ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2025 έχει καταστεί κατώτερο του μισού μετοχικού κεφαλαίου, γεγονός που ενεργοποιεί τις διατάξεις του άρθρου 119 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 και υποχρεώνει το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει γενική συνέλευση προκειμένου να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Προέδρος του ΔΣ της Τυρταίος είναι ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας και Φιλαδέλφειας, Γαβριήλ Παπανικολάου, ο οποίος τρέχει την εταιρεία με το «δεξί του χέρι» Ευάγγελο Καραγιαννοδήμα, αλλά και τον Γιώργο Γκανέτσο που έχει ρόλο CEO στην «εκκλησιαστική Insurance Brokerage».