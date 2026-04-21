Η σκηνική παρουσία του Akyla στη Eurovision θα αποτελειται από 4 άτομα, χορευτές και ηθοποιούς.

Ενόσω η Ελλάδα κινείται στους ρυθμούς του «Ferto» του Akyla που θα μας εκπροσωποήσει στη Eurovision 2026 όπως αποκάλυψε η ΕΡΤ επί σκηνής ρόλο κλειδί θα έχει και η ηθοποιός Παρθένα Χοροζίδου.

Στην σημερινή συνέντευξη Τύπου της ΕΡΤ για την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision 2026 ανακοινώθηκε ότι στη σκηνή της Βιέννης στο πλευρό του θα βρίσκεται η Παρθένα Χοροζίδου, προσθέτοντας μια θεατρική διάσταση στο concept της εμφάνισης. Η ηθοποιός θα εμφανιστεί τόσο στον ημιτελικό όσο και στον τελικό, ενώ το σκηνικό στήσιμο φέρεται να κινείται σε άξονα που σχετίζεται με τη θεματική της συμπερίληψης και με δημιουργικές ιδέες που έχουν αναπτυχθεί από την καλλιτεχνική ομάδα.

Όπως αποκάλυψε ο Φωκάς Ευαγγελινός εκείνος πρότεινε στην ηθοποιό να συμμετάσχει και εκείνη αποδέχθηκε την πρόσκληση για να πλαισιώσει τον Έλληνα τραγουδιστή και την μελωδία του «Ferto»Επίσης θα συμμετέχουν στην performance του τραγουδιού που θα περιέχει θεατρικά στοιχεία σε συνδυασμό με τεχνολογία visuals οι Χρήστος Νικολάου (ηθοποιός και χορευτής) και οι χορευτές Μιχάλης Μιχαηλίδης και Κωνσταντίνος Καρυπίδης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η είδηση είχε διαρρεύσει εν μέρει από την πρωινή εκπομπή του ALPHA που ο Στέφανος Κωνσταντινίδης ανέφερε ότι «Είπε ο Akylas τι θα δούμε στη Βιέννη. Θα σας πω εγώ, τι θα δούμε στη Βιέννη επί σκηνής. Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο πρόσωπο του ελληνικού θεάτρου, που θα είναι δίπλα στον Akyla, μαζί με τον Akyla στην σκηνή της Βιέννης. Η κυρία Παρθένα Χοροζίδου, η πολλή πληθωρική και ταλαντούχα. Σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ και το παίρνω πάνω μου, θα βρίσκεται μαζί με τον Akyla πάνω στην σκηνή της Βιέννης. Το είχα αυτό το ρεπορτάζ, οπότε έφτασε η ώρα να το δώσω. Θα είναι στον ημιτελικό και στον τελικό. Και κρατάω ακόμα δύο στοιχεία γιατί δεν θα είναι μόνο η Παρθένα Χοροζίδου γιατί και οι άνθρωποι της ΕΡΤ θέλουν να το πάνε επικοινωνιακά όπως θέλουν. Είναι θέμα συμπερίληψης, λοιπόν. Θα μπει στο κόνσεπτ και ο Φωκάς έχει στο μυαλό του πολύ σπουδαία πράγματα»

