Το νέο βίντεο κλιπ του Κώστα Μαρτάκη.

Ο ταλαντούχος Κώστας Μαρτάκης ερμηνεύει με τον δικό του μοναδικό τρόπο «Το Σ’ αγαπώ» και δίνει νέα πνοή σε ένα αγαπημένο τραγούδι.

Με σεβασμό στην αυθεντική μορφή του αλλά και με φρέσκια ματιά ζωντανεύει ξανά και έρχεται να συγκινήσει παλιούς και νέους ακροατές.

Ο Κώστας Μαρτάκης φέρνει τη νοσταλγία του χθες αλλά και την ενέργεια του σήμερα με μια επανεκτέλεση που κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company.

Με φρέσκια ενορχήστρωση και νέο συναίσθημα, «Το Σ’ αγαπώ» αποκτά ξανά ζωή και μας θυμίζει τη δύναμη που έχει η μουσική να μένει πάντα επίκαιρη.

Το τραγούδι είναι σε μουσική του Τάκη Μπουγά και στίχους του Πάνου Φαλάρα. Παράλληλα με το νέο τραγούδι του κυκλοφορεί και το music video με την υπογραφή του Κώστα Γρηγορακάκη.

Ένα βίντεο κλιπ γεμάτο χρώμα, αρώματα και τον Κώστα Μαρτάκη να μεταφέρει την αστείρευτη θετική του ενέργεια. Μάλιστα, για τις ανάγκες του κλιπ θέλησε να βρεθεί στη λαχαναγορά του Ρέντη.

Κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες.