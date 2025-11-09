Την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου.

Στις 12 Νοεμβρίου, ο Αλέξανδρος Γουργουλιός παρουσιάζει στον Σταυρό του Νότου Club, μια συναυλία γύρω από τον πρώτο του δίσκο Επίλογος, καθώς και λαϊκά τραγούδια από μελοποιημένη ποίηση.

Ο Βασίλης Προδρόμου, τραγουδιστής που χαρίζει ερμηνείες σπάνιας ποιότητας, και η Μαριάνα Κατσιμίχα, που από τα πρώτα δείγματα που έδωσε αναδείχθηκε ως εξαιρετική ερμηνεύτρια, συνδυάζουν τις φωνές τους και παρουσιάζουν τα τραγούδια του συνθέτη και, βαδίζοντας προς το παρελθόν της ελληνικής μουσικής, ανιχνεύουν το έντεχνο-λαϊκό έως τα πρώτα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Χατζιδάκι.

Συνδυάζοντας τις δωρικές φωνές των τραγουδιστών, το δυναμικό και πολυδιάστατο μπουζούκι του Φώτη Βεργόπουλου, με τη συνοδεία οργάνων ευρωπαϊκής μουσικής (πιάνο, κοντραμπάσο) και τα επιβλητικά τύμπανα, ο Αλέξανδρος Γουργουλιός παρουσιάζει μια σύγχρονη προσέγγιση στα έργα του Μίκη, του Μάνου, του Ξαρχάκου, του Λοΐζου, του Μικρούτσικου και άλλων, δίνοντας νέα πνοή σε διαχρονικά και αγαπημένα τραγούδια και, μαζί με το δικό του έργο, επιχειρεί να κάνει μια ολοκληρωμένη πρόταση για το παρόν και το μέλλον του ελληνικού τραγουδιού.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Οι στίχοι αυτοί μπορεί και να είναι οι τελευταίοι

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΟΣ

Παρουσίαση Δίσκου &

τραγούδια από μελοποιημένη ποίηση

Σταυρός Του Νότου Club

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου

Ερμηνεύουν:

Βασίλης Προδρόμου - Μαριάνα Κατσιμίχα

Ώρα Έναρξης: 21:30

Εισιτήρια: more.com

Συντελεστές:

Βασίλης Προδρόμου | τραγούδι, κιθάρα

Μαριάνα Κατσιμίχα | τραγούδι

Φώτης Βεργόπουλος | μπουζούκι

Αλέξανδρος Γουργουλιός | μπουζούκι

Γιάννης Κουφουδάκης | πιάνο

Αποστόλης Παρασκευαΐδης | κοντραμπάσο

Έκτορας Ρέμσακ | τύμπανα

Βίντεο: Μαρωφυλλιά Κονδύλη, Αλέξανδρος Κερασόπουλος

Φωτογραφία: Ελένη Σπάθη

Αφίσα: Παναγιώτης Γαβρίλης

Εικαστικό αφίσας: Ηρώ Μανδηλαρά