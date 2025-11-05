Τα Σάββατα 22 και 29 Νοεμβρίου.

Η Νεφέλη Φασούλη επιστρέφει στον Σταυρό του Νότου Club και μας προσκαλεί όλους σε μια «μυστική συνάντηση», στις 22 και 29 Νοεμβρίου!

Αφού πήρε αεροπλάνα - βαπόρια - τα βουνά - τα νησιά - τη Νέα Υόρκη, μάζεψε ιστορίες και έμαθε μυστικά που ανυπομονεί να τα πει. Με Wyrd ύφος και ψυχεδέλεια στα κόκκινα, και πενταμελή μπαντάρα, στήνει μια βραδιά με μυστικιστική ατμόσφαιρα - ανοιχτή αγκαλιά για όσους θέλουν κάτι να μοιραστούν.

Πληροφορίες

Σάββατα 22 & 29 Νοεμβρίου

Ώρα Έναρξης: 22:00

Εισιτήρια: more.com

Συντελεστές:

Νεφέλη Φασούλη - τραγούδι

Κατερίνα Λιάκη - πλήκτρα

Γιώργος Κωνσταντίνου - μπάσο

Παναγιώτης Κωστόπουλος - τύμπανα

Γιάννης Πατάκας - κιθάρα

Νίκος Παπαϊωάννου - τσέλο, σάζι

Βασίλης Αλεξόπουλος - ηχοληψία