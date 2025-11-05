Η Νεφέλη Φασούλη επιστρέφει στον Σταυρό του Νότου Club και μας προσκαλεί όλους σε μια «μυστική συνάντηση», στις 22 και 29 Νοεμβρίου!
Αφού πήρε αεροπλάνα - βαπόρια - τα βουνά - τα νησιά - τη Νέα Υόρκη, μάζεψε ιστορίες και έμαθε μυστικά που ανυπομονεί να τα πει. Με Wyrd ύφος και ψυχεδέλεια στα κόκκινα, και πενταμελή μπαντάρα, στήνει μια βραδιά με μυστικιστική ατμόσφαιρα - ανοιχτή αγκαλιά για όσους θέλουν κάτι να μοιραστούν.
Πληροφορίες
Σάββατα 22 & 29 Νοεμβρίου
Ώρα Έναρξης: 22:00
Εισιτήρια: more.com
Συντελεστές:
Νεφέλη Φασούλη - τραγούδι
Κατερίνα Λιάκη - πλήκτρα
Γιώργος Κωνσταντίνου - μπάσο
Παναγιώτης Κωστόπουλος - τύμπανα
Γιάννης Πατάκας - κιθάρα
Νίκος Παπαϊωάννου - τσέλο, σάζι
Βασίλης Αλεξόπουλος - ηχοληψία