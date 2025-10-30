Τις Πέμπτες 27 Νοεμβρίου και 4 Δεκεμβρίου.

O Ορέστης Ντάντος ετοιμάζοντας τον 8ο προσωπικό του δίσκο κάνει ένα διάλειμμα από τις ηχογραφήσεις κι ανεβαίνει στη γνώριμη σκηνή του Σταυρού του Νότου Club για δύο εφ’ όλης της ύλης (του) Πέμπτες 27 Νοεμβρίου και 4 Δεκεμβρίου.

Από το «Θα πάω όταν γουστάρω» μέχρι τα «Τακούνια για καρφιά» κι από το «Νερό στη βάρκα» μέχρι το «Κοκτίζερ» μια ζωή δρόμος, για έναν δημιουργό που κάνει να μοιάζει φυσιολογική η συνύπαρξη διαφορετικών στοιχείων.

Ένα λάιβ όπου χιπχοπάδες, παλιοροκάδες και παιδιά του εντέχνου μπορούν να φύγουν εξίσου συγκινημένοι.

Λεωνίδας Πετρόπουλος, μπάσο

Γιώργος Καρδιανός, κιθάρες

Γιάννης Ριζόπουλος, τύμπανα

Μαρίνα Καστρινού, τραγούδι

Σταυρός Του Νότου Club

Πέμπτες

27 Νοεμβρίου & 4 Δεκεμβρίου

Προπώληση: more.com

ώρα έναρξης: 21:30