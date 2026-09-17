Ο Dow Jones Industrial Average έχασε 631,21 μονάδες ή 1,21% και ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 51.461,90 μονάδες, με τη Goldman Sachs να συγκαταλέγεται στις μετοχές που άσκησαν τις μεγαλύτερες πιέσεις στον δείκτη.

Σε αρνητικό έδαφος έκλεισε η Wall Street την Τετάρτη, με τον Dow Jones να υποχωρεί περισσότερο από 600 μονάδες, καθώς η πρώτη αύξηση των επιτοκίων από τη Federal Reserve εδώ και τρία χρόνια και οι δηλώσεις του προέδρου της, Κέβιν Γουόρς, για τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις ενίσχυσαν την ανησυχία των επενδυτών.

Ο Dow Jones Industrial Average έχασε 631,21 μονάδες ή 1,21% και ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 51.461,90 μονάδες, με τη Goldman Sachs να συγκαταλέγεται στις μετοχές που άσκησαν τις μεγαλύτερες πιέσεις στον δείκτη. Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,45% στις 7.551,81 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq Composite περιόρισε τις απώλειές του στο 0,01%, κλείνοντας στις 25.978,42 μονάδες.

Και οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες είχαν κινηθεί νωρίτερα σε θετικό έδαφος. Το κλίμα, ωστόσο, άλλαξε μετά την απόφαση της Fed και κυρίως κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου του Κέβιν Γουόρς, όταν ο επικεφαλής της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας έστειλε σαφές μήνυμα ότι η μάχη κατά του πληθωρισμού απέχει ακόμη από το τέλος της.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αποφάσισε ομόφωνα να αυξήσει το βασικό της επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης, διαμορφώνοντας το εύρος-στόχο στο 3,75%-4%. Πρόκειται για την πρώτη αύξηση επιτοκίων από τον Ιούλιο του 2023. Παράλληλα, η κεντρική τράπεζα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μίας ακόμη αύξησης εντός του έτους, καθώς επιχειρεί να περιορίσει τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις.

Η αρχική αντίδραση των αγορών στην αύξηση των επιτοκίων ήταν σχετικά συγκρατημένη, καθώς η κίνηση είχε σε μεγάλο βαθμό προεξοφληθεί. Οι πιέσεις στις μετοχές εντάθηκαν, όμως, όταν ο Γουόρς υπογράμμισε επανειλημμένα ότι οι κίνδυνοι από τον πληθωρισμό δεν έχουν υποχωρήσει στον βαθμό που θα επιθυμούσε η Fed.

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«Η απλή πραγματικότητα είναι ότι ο πληθωρισμός παραμένει υπερβολικά υψηλός και βρίσκεται σε αυτά τα επίπεδα για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα», δήλωσε ο Γουόρς, προσθέτοντας ότι τα στοιχεία του καλοκαιριού δεν τον πείθουν πως οι υποκείμενες πληθωριστικές τάσεις έχουν παρουσιάσει ουσιαστική βελτίωση.

Η επιφυλακτική στάση της Fed αποτυπώθηκε και στην αγορά ομολόγων. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου επέστρεψε πάνω από το 5%, καθώς ενισχύθηκαν οι ανησυχίες ότι η κεντρική τράπεζα ενδέχεται να χρειαστεί να διατηρήσει περιοριστική νομισματική πολιτική για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα προκειμένου να επαναφέρει τον πληθωρισμό υπό έλεγχο.

Το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται πλέον στα επόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό και την αμερικανική οικονομία, τα οποία θα καθορίσουν σε σημαντικό βαθμό εάν η Fed θα προχωρήσει στη δεύτερη αύξηση επιτοκίων που άφησε να εννοηθεί για αργότερα μέσα στο 2026.