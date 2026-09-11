Υπήρχε κόσμος στο πάρκο της Καλαμαριάς όταν έπεσε το δέντρο.

Ένα παιδί 17 μηνών και η μητέρα του, 30 χρονών, τραυματίστηκαν όταν έπεσε δέντρο σε πάρκο, στην Καλαμαριά.

Το δέντρο έπεσε σε πάρκο στη συμβολή των οδών Αιγαίου και Θερμαϊκού, στον δήμο Καλαμαριάς. Εκείνη την ώρα υπήρχε κόσμος στο σημείο.

Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 19:00 της Παρασκευής και εκεί έσπευσαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα. Δεν χρειάστηκε να επιχειρήσουν οι πυροσβέστες, καθώς δεν καταπλακώθηκε κανείς από το δέντρο.

Το παιδί και η μητέρα δεν τραυματίστηκαν σοβαρά, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ. Αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, το παιδί διακομίστηκε στο «Ιπποκράτειο» και η μητέρα στο νοσοκομείο «Παπανικολάου».

Καλαμαριά: Το σημείο όπου έπεσε το δέντρο

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Φωτ., βίντεο: theopinion