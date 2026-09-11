Ο Αλέξης Τσίπρας θυμήθηκε τον θρυλικό, Χάρρυ Κλυνν, ο οποίος είχε διατελέσει και πρόεδρος του Απόλλωνα Καλαμαριάς.

Αν πρέπει να ξεχωρίσουμε μία στάση από τις πολλές που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, χθες, στη ΔΕΘ θα ήταν αυτή στο περίπτερο του Απόλλωνα Καλαμαριάς.

Τον επικεφαλής της ΕΛΑΣ και πρώην πρωθυπουργό υποδέχθηκε ο πρόεδρος του συλλόγου, Φώτης Μπαλτίδης και ο υπεύθυνος μάρκετινγκ, Γιώργος Δημητριάδης, οι οποίοι του πρόσφεραν μία φανέλα της ομάδας με το όνομά του και τον αριθμό «26», το οποίο συμβολίζει το έτος ίδρυσης του Απόλλωνα (1926) και το έτος ίδρυσης της ΕΛΑΣ (2026), μια κόκκινη ποντιακή γραβάτα και μία μπάλα με την ευχή να βάζει «γκολ».

Συνομιλώντας μαζί τους, ο Αλέξης Τσίπρας θυμήθηκε τον αείμνηστο πρόεδρο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, Χάρρυ Κλυνν, λέγοντας «Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Απόλλων Καλαμαριάς 0-3» που προέρχεται από σατιρικό σκετσάκι σε θρυλικό δίσκο του καλλιτέχνη.

Ο Αλέξης Τσίπρας πριν αποχωρήσει φωτογραφήθηκε με τους παίκτες της ομάδας.

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Μ. Καλ.