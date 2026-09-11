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Αυτογελοιοποίηση η πρόταση για «πατριωτική εισφορά» λέει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Για «αυτογελοιοποίηση» έκανε λόγο ο Δημήτρης Κουτσούμπας σχολιάζοντας την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για «πατριωτική εισφορά».

«Οι προτάσεις για δήθεν "πατριωτικές εισφορές", που θα προκύψουν από παγκόσμιες βάσεις δεδομένων, τη στιγμή που οι πραγματικά πλούσιοι έχουν στη διάθεσή τους χίλιους τρόπους για να κάνουν τον πλούτο τους απροπέλαστο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Άφησε μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο «η δημιουργία περιουσιολογίου να αποτελέσει εργαλείο για φορολογικά βάρη στα λεγόμενα ενδιάμεσα εισοδήματα».

Τ.Τε.