«Αυτή η συνεργασία δημιούργησε προβλήματα», δήλωσε στη ΔΕΘ για τους ΑΝΕΛ ο Αλέξης Τσίπρας.

Σαφέστατες αποστάσεις από τον Πάνο Καμμένο έλαβε ο Αλέξης Τσίπρας με τη συνέντευξή του στη ΔΕΘ, παραδεχόμενος ωστόσο ότι στη συνεργασία τους υπήρξε εντιμότητα.

«Πρώτα απ’ όλα, θέλω να πω ότι με τον τέως κυβερνητικό μας εταίρο σε μια κυβέρνηση ανάγκης, τον Πάνο Καμμένο, μας χωρίζει ιδεολογική/πολιτική άβυσσος σε μια σειρά από ζητήματα. Δεν θα πάρω πίσω τίποτα από όσα έχω πει για την εντιμότητα της συνεργασίας μας. Ασφαλώς, όμως, αυτή η συνεργασία δημιούργησε προβλήματα», είπε χαρακτηριστικά απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Ένα ακόμα βήμα από εκείνους που του ζητούν μεγαλύτερη αυτοκριτική για την κυβερνητική συνεργασία με τους ΑΕΛ, ανεξαρτήτως αν για την εποχή εκείνη για πολλούς έμοιαζε μονόδρομος...

Β.Σκ.