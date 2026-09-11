Η νέα αντεπίθεση του Αλέξη Τσίπρα -Ήρθε η ώρα (και) των προσώπων

Η προαναγγελθείσα (!) πριν από τις διακοπές του καλοκαιριού πτώση του Αλέξη Τσίπρα στις δημοσκοπήσεις δεν επιβεβαιώνεται, όπως δεν προκύπτει από πουθενά ότι αμφισβητείται η δεύτερη θέση της ΕΛΑΣ.

Σε 105 περίπου ημέρες ο Α. Τσίπρας κατάφερε να πετύχει όλους τους αρχικούς του στόχους και να προσβλέπει με αισιοδοξία στις προσεχείς εκλογές παρά το γεγονός ότι τόσο η κυβέρνηση όσο και η αντιπολίτευση (ιδίως το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη) αλλά ο εναπομείναν ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά, η Πλεύση Ελευθερίας, η Ελπίδα για την Δημοκρατία και τα κόμματα της ακροδεξιάς συμπορεύονται προκειμένου να εμποδίσουν την επάνοδό του στην κυβερνητική εξουσία.

Σε κάθε περίπτωση όμως ο πρώτος κύκλος έκλεισε και ήρθε η ώρα για τη νέα αντεπίθεση του Αλ. Τσίπρα καθώς ο στόχος τα ποσοστά του κόμματος να γράφουν μπροστά «2» στις δημοσκοπήσεις πρέπει να επιτευχθεί μέχρι και τα Χριστούγεννα ώστε η ΕΛΑΣ να στριμώξει στην τελική ευθεία προς τις εκλογές τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: Παράλληλα με τις προγραμματικές διεργασίες που θα συνεχιστούν με γρηγορότερους και πληρέστερους ρυθμούς είναι σαφές πως πλησιάζει η ώρα της ένταξης νέων προσώπων στην ΕΛΑΣ. Νέα πρόσωπα με πολιτικά κυρίως χαρακτηριστικά, δίπλα στα πρόσωπα που έχει αναδείξει έως τώρα ο Αλέξης Τσίπρας και τα οποία ασφαλώς θα αξιολογηθούν καθώς έχουν αναδειχθεί πετυχημένα στελέχη (κάποια και πολύ πετυχημένα), αλλά και άλλα που χρειάζονται χρόνο και απόκτηση εμπειριών.

ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗ «ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ»: Η ΕΛΑΣ χρειάζεται νέα πρόσωπα τόσο από τα αριστερά (το χώρο που κάλυπταν έως πρόσφατα ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά) όσο και από το χώρο της σοσιαλδημοκρατίας και των ενεργών πολιτών. Παλαιά και νέα στελέχη στην πολιτική ζωή της χώρας. Και βεβαίως δεν πρέπει να απαξιώνονται πρώην στελέχη του ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ που και ικανότατα είναι και επιδιώκουν την ένταξή τους στην ΕΛΑΣ.

ΟΙ ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ: Δεν χωρά αμφιβολία πως στις κάλπες οι πολίτες θα ψηφίσουν πρωτίστως αρχηγούς κομμάτων, με τον Αλέξη Τσίπρα να αποτελεί ήδη τον πραγματικό αντίπαλο του Κυριάκου Μητσοτάκη, αυτόν που υπολογίζει πολύ το Μαξίμου. Ο Αλ. Τσίπρας προφανώς και θα πυκνώσει τις δημόσιες εμφανίσεις του καλύπτοντας και το γεγονός ότι δεν είναι στη Βουλή, ενώ ο ίδιος θα επιλέξει το χρόνο που θα ξεκινήσει περιοδείες ανά την Ελλάδα, καθημερινές δράσεις, περιφερειακά αναπτυξιακά συνέδρια κοκ.

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ΕΝΑ ΚΟΜΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ: Οι εκλογές, ιδιαίτερα στην επαρχία, χρειάζονται κόμμα που θα τρέχει. Ο χρόνος για διαμόρφωση πλήρους οργανωτικής δομής δεν υπάρχει, ενώ η επιλογή είναι η ΕΛΑΣ έως τις κάλπες τουλάχιστον να είναι ένα υβριδικό κόμμα. Ο γραμματέας του κόμματος Μίλτος Χατζηγιαννάκης (ευχάριστη έκπληξη στην Αμαλίας) προετοιμάζει μια στοιχειώδη έστω οργανωτική δομή η οποία θα ενισχυθεί στην πορεία προς τις κάλπες.

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Η ανακοίνωση των ονομάτων δεν θα γίνει σε άμεση φάση. Αυτό δεν σημαίνει πως υποψήφιοι βουλευτές που έχουν λάβει παρασκηνιακά το χρίσμα από την Αμαλίας δεν κινούνται στην περιφέρειά τους. Παρότι επίσης φαίνεται να μην υπάρχει κινητικότητα ο Αλέξης Τσίπρας έχει κατάλογο με πολλά μεσαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ που θέλουν να είναι υποψήφιοι με την ΕΛΑΣ, επενδύει ωστόσο πολλά και σε νέα πρόσωπα που προέρχονται από την κοινωνία, με πολλά εξ αυτών να είναι και νεαρής ηλικίας.

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑΤΑ: Ο Αλέξης Τσίπρας δεν μπορεί στην πορεία παρά να αναδείξει τα μεγάλα διακυβεύματα,, ασχολούμενος πολύ περισσότερο με τα μεγάλα προβλήματα της χώρας και των πολιτών της αλλά και της ευρύτερης περιοχής.

ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ Η ΩΡΑ ΤΗΣ «ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΣΤΡΑΤΙΑΣ»: Στην τελική πορεία προς τις κάλπες ο Αλ. Τσίπρας θα κηρύξει τη "μεγάλη πανστρατιά" για την απαλλαγή από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Είναι σαφές πως σε όσο καλύτερη θέση βρεθεί τη συγκεκριμένη στιγμή τόσο περισσότερες θα είναι οι πιθανότητες επιτυχίας του ιδίου και της ΕΛΑΣ.