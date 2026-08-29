Οι ερευνητές διαπίστωσαν σημαντική αύξηση της δασικής βιομάζας, μαζί με υψηλότερα επίπεδα θρεπτικών συστατικών και οργανικού άνθρακα στο έδαφος.

Πριν από σχεδόν 30 χρόνια, στα βορειοδυτικά της Κόστα Ρίκα, υπήρχε μια περιοχή τροπικού δάσους που είχε υποβαθμιστεί σχεδόν ολοκληρωτικά από τις επιπτώσεις της κτηνοτροφίας. Εκείνη την εποχή, οι οικολόγοι Daniel Janzen και Winnie Hallwachs αποφάσισαν να αποκαταστήσουν την περιοχή προστασίας Guanacaste και, μεταξύ 1997 και 1998, αποφάσισαν να αξιοποιήσουν τα υπολείμματα από τον χυμό πορτοκαλιού για να εργαστούν πάνω στο ξηρό έδαφος.

Φαίνεται πως στην περιοχή είχε σημαντικό αντίκτυπο η δραστηριότητα της εταιρείας Del Oro, η οποία παρήγαγε χιλιάδες τόνους από φλούδες και πολτό. Για την αξιοποίησή τους, η επιστημονική κοινότητα συμφώνησε με την εταιρεία να παραχωρηθούν εκτάσεις του εθνικού πάρκου με αντάλλαγμα την εναπόθεση των υπολειμμάτων της σε μια προστατευόμενη περιοχή.

Περίπου 1.000 φορτηγά μετέφεραν 12.000 τόνους από φλούδες και πολτό πορτοκαλιών, οι οποίοι απλώθηκαν σε 30 στρέμμα άγονης γης. Μέσα σε λίγους μήνες, αυτά τα υπολείμματα αποσυντέθηκαν και δημιούργησαν ένα πιο γόνιμο έδαφος. Ωστόσο, η καταγγελία μιας ανταγωνιστικής εταιρείας, της TicoFruit, σταμάτησε τις εργασίες για χρόνια.

Η θεαματική αλλαγή που αποτελεί παράδειγμα βιοποικιλότητας

Έτσι, 16 χρόνια αργότερα, οι ειδικοί επέστρεψαν στην περιοχή για να διαπιστώσουν τον αντίκτυπο εκείνου του μέτρου και αυτό που είδαν ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εκεί όπου προηγουμένως υπήρχε ένα ξηρό έδαφος, τώρα υψωνόταν ένα πυκνό τροπικό δάσος, με άφθονη φυτική ζωή και ένα έδαφος πολύ πιο γόνιμο σε σχέση με το 1997.

Σύμφωνα με όσα εξηγεί το TN, το 2017 πραγματοποιήθηκε μια μελέτη που έδειξε ότι η δασική βιομάζα είχε αυξηθεί κατά περισσότερο από 176%, με περισσότερα θρεπτικά συστατικά, γεγονός που είχε οδηγήσει σε μεγαλύτερη συγκέντρωση άνθρακα και στην παρουσία γηγενών ειδών.

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Αυτό απέδειξε τελικά ότι ορισμένα μέτρα, παρόλο που μπορεί να φαίνονται παράδοξα, μπορούν να βοηθήσουν το περιβάλλον, δίνοντας ζωή σε ένα τροπικό δάσος που έμοιαζε καταδικασμένο να ξεχαστεί και το οποίο σήμερα αποτελεί παράδειγμα βιοποικιλότητας.

Πηγή: Marca.com