Η «πολύ ενδιαφέρουσα» βόλτα του Αλέξη Τσίπρα στα περίπτερα της ΔΕΘ.

Βίντεο με στιγμιότυπα από την «πολύ ενδιαφέρουσα» επίσκεψή του στα περίπτερα της ΔΕΘ ανάρτησε ο Αλέξης Τσίπρας στα social media.

Ο πρώην πρωθυπουργός σημειώνει στην ανάρτηση ότι επέστρεψε στη ΔΕΘ έπειτα «από μια συνέντευξη Τύπου “Μπεν Χουρ”, διάρκειας 3 ωρών και 43 λεπτών» και στα περίπτερα της ΔΕΘ είχε την ευκαιρία να δει «τη θέληση και τον ζήλο νέων φοιτητών που διαπρέπουν στην καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες αλλά και όσων επιμένουν να επιχειρούν, να δημιουργούν και να παράγουν στην Ελλάδα».

Εξάλλου, τονίζει ότι «αυτούς τους ανθρώπους σκεφτόμασταν όταν παρουσιάζαμε πριν από λίγες ημέρες το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης της ΕΛΑΣ, για να παράγουμε περισσότερα, να μοιράζουμε δικαιότερα και να ζούμε καλύτερα».

Το βίντεο περιλαμβάνει αρκετές από τις χαλαρές στιγμές της βόλτας του Αλέξη Τσίπρα στα περίπτερα της ΔΕΘ, όπως όταν δεν μπόρεσε να κρύψει την έκπληξή του βλέποντας ένα από τα δώρα του Απόλλωνα Καλαμαριάς, που ήταν μία γραβάτα. «Εντάξει, το τελευταίο που μπορούσα να περιμένω», είπε γελώντας.

Στην ανάρτηση έκανε και μια πρόβλεψη για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, που φέτος παίζει στη Super League 2. «Με τη φόρα που έχει πάρει ανεβαίνοντας κάθε χρόνο κατηγορία, τον βλέπω σύντομα ξανά στα “μεγάλα σαλόνια” και το εύχομαι ολόψυχα…».

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Το βίντεο του Αλέξη Τσίπρα από την επίσκεψη στη ΔΕΘ

{https://www.instagram.com/reel/DdJ3ycDBfXh/}