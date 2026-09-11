Είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται έστω και βραχεία κεφαλή στο συγκεκριμένο πεδίο.

Κάποια ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ποιοτικά ευρήματα εντοπίζονται στη δημοσκόπηση της GPO για το STAR, με σημαντικότερο κατά την άποψη της στήλης την πρωτιά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στη στήριξη της μεσαίας τάξης.

Και λέμε το σημαντικότερο διότι, πέρα από την πολυετή συζήτηση για την πολύπαθη σχέση του πρώην Πρωθυπουργού με τη μεσαία τάξη, είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται έστω και βραχεία κεφαλή στο συγκεκριμένο πεδίο.

Ενδεικτικό τόσο της στρατηγικής της ΕΛΑΣ όσο και της αδυναμίας επαναπροσέγγισης με στρώματα που του έδωσαν δύο νίκες σε εκλογικές αναμετρήσεις είναι η πτώση που καταγράφεται για λογαριασμό της ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Πλέον, η ΕΛΑΣ προηγείται στους εξής ποιοτικούς δείκτες:

* Στην καταπολέμηση της διαφθοράς, η ΕΛΑΣ κατακτά την πρώτη θέση με 20,9%, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τη ΝΔ (17,7%) και τρίτο το ΠΑΣΟΚ (11,2%).

* Στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, η ΕΛΑΣ περνά στην κορυφή με 22,7% έναντι 21,7% του κυβερνώντος κόμματος.

* Στο κρίσιμο πεδίο της στήριξης της μεσαίας τάξης, η ΕΛΑΣ αναδεικνύεται στην πιο αξιόπιστη πολιτική δύναμη με 21,3%, έναντι 20,8% της ΝΔ και 16,0% του ΠΑΣΟΚ.

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Ε.Σ.