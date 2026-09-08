Συμφωνία για στενότερη αμυντική συνεργασία και κοινά εξοπλιστικά projects - Τι συμφώνησαν Δένδιας και Κροσέτο

Τη δημιουργία θεσμοθετημένου διαλόγου μεταξύ των υπουργείων Άμυνας Ελλάδας και Ιταλίας συμφώνησαν ο Νίκος Δένδιας και ο Ιταλός ομόλογός του Γκουίντο Κροσέτο, κατά τη συνάντησή τους στη Ρώμη. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια, οι κοινές προκλήσεις Αθήνας και Ρώμης, αλλά και η περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, σε ανάρτησή του μετά τη συνάντηση, χαρακτήρισε τη συζήτηση με τον Ιταλό ομόλογό του ιδιαίτερα εποικοδομητική, επισημαίνοντας ότι συμφωνήθηκε ένα πιο σταθερό πλαίσιο πολιτικού και αμυντικού διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών.

Στο επίκεντρο η ευρωπαϊκή άμυνα

Όπως ανέφερε ο Νίκος Δένδιας, ο νέος θεσμοθετημένος διάλογος θα αφορά ζητήματα που συνδέονται με την κοινή πορεία Ελλάδας και Ιταλίας στον τομέα της ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας, αλλά και τους τρόπους αντιμετώπισης των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες. Στην ανάρτησή του σημειώνει « Συναντήθηκα σήμερα στο Υπουργείο Άμυνας της Ιταλίας στη Ρώμη με τον ομόλογό μου @GuidoCrosetto. Στην ιδιαίτερα εποικοδομητική συζήτηση που είχαμε συμφωνήσαμε για τη δημιουργία θεσμοθετημένου διαλόγου ανάμεσα στα Υπουργεία Άμυνας ?? και ?? σχετικά με την κοινή μας συμπόρευση σε ζητήματα που αφορούν την ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια, καθώς και για τους τρόπους αντιμετώπισης των κοινών μας προκλήσεων. Εστιάσαμε ακόμη στην ενίσχυση της συνεργασίας των αμυντικών οικοσυστημάτων των κρατών μας και συζητήσαμε για την προοπτική της από κοινού ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων.»

{https://x.com/nikosdendias/status/2097299497399275980?s=48&t=dJFRW3Ar5JDE5D2u7yu5MQ}