Οι ασθενείς δεν χρειάζονται χειροκρότημα από το βήμα της ΔΕΘ, σημείωνει η ΕΛΑΣ.

Τις δηλώσεις Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ για τα φάρμακα και τον τομέα της Υγείας, σχολίασε σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ.

Όπως σημειώνει ο πρωθυπουργός «δίνοντας τα εύσημα στον υπουργό Υγείας, ανακοίνωσε ότι για τα σοβαρά νοσήματα τα φάρμακα έρχονται πλέον στο σπίτι των ασθενών. Είναι μια πρόταση που ακούγεται ωραία και είναι, τυπικά, ακριβής. Είναι όμως μισή αλήθεια, και στην πολιτική η μισή αλήθεια είναι ο πιο βολικός τρόπος να πει κανείς ψέματα».

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ συνεχίζει λέγοντας πως «το ερώτημα δεν είναι αν φτάνουν. Είναι πότε, σε τι κατάσταση, και σε πόσους. Για πόσους. Τα μόνα συγκεντρωτικά στοιχεία του πρώτου χρόνου δεν τα έδωσε ο ΕΟΠΥΥ. Τα ανακοίνωσε η ανάδοχος εταιρεία διανομής. Σύμφωνα με αυτά, από τις 16 Ιουνίου 2025 έως τον Ιούλιο του 2026 το πρόγραμμα διαχειρίστηκε πάνω από 500.000 συνταγές, από τις οποίες μόνο 150.000 έφτασαν πράγματι στο σπίτι του ασθενούς. Οι υπόλοιπες πήγαν σε 63 Δομές του ΕΟΠΥΥ (280.000), διακινήθηκαν μεταξύ φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ (60.000) ή κατέληξαν σε ιδιωτικές κλινικές (17.000). Δηλαδή λιγότερο από το ένα τρίτο. Για τα υπόλοιπα δύο τρίτα, ο ασθενής εξακολουθεί να μετακινείται».

Συνεχίζει στην ανακοίνωσή της διερωτώμενη «και στα φαρμακεία της γειτονιάς; Ολόκληρο τον πρώτο χρόνο, μόλις 14.000 συνταγές. Ο στόχος που είχε ανακοινώσει το ίδιο το υπουργείο ήταν 66.000 συνταγές τον μήνα έως το πρώτο τρίμηνο του 2026. Παράλληλα, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος διαπιστώνει ότι δημιουργούνται δύο κατηγορίες χρονίως πασχόντων, καθώς οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ασφαλισμένοι δεν μπορούν να διαχειριστούν την ψηφιακή πλατφόρμα δήλωσης φαρμακείου. Μια μεταρρύθμιση που αποκλείει τους πιο ηλικιωμένους ασθενείς δεν είναι ολοκληρωμένη.

»Πότε. Ο ΕΟΠΥΥ δεσμεύτηκε δημόσια για παράδοση εντός 24 έως 48 ωρών. Ο ΠΦΣ, έναν μήνα μετά την έναρξη, κατέγραφε καθυστέρηση 4 έως 5 ημερών στην εκτέλεση των συνταγών και 15 έως 20 ημερών στην παράδοση μετά την εκτέλεση. Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας, που στήριξε τη μεταρρύθμιση από την πρώτη στιγμή, κατήγγειλε καθυστερήσεις και αδυναμία επικοινωνίας με τις υπηρεσίες του Οργανισμού. Η Α' Αντιπρόεδρός της μίλησε για αναμονές που έφταναν τις δύο εβδομάδες, με καταγγελίες από όλη τη χώρα».

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»Σε τι κατάσταση. Καταγγέλθηκαν φάρμακα ψυχρής αλυσίδας που έφταναν στα χέρια ασθενών σε θερμοκρασίες εκτός των προβλεπόμενων προδιαγραφών. Η πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών κατήγγειλε συγκεκριμένο περιστατικό παραλαβής αλλοιωμένου σκευάσματος. Και ο ίδιος ο κ. Γεωργιάδης είχε παραδεχθεί τον Ιούνιο ότι η κατ' οίκον διανομή δεν περιλαμβάνει φαρμακοποιό τη στιγμή που ο ασθενής παραλαμβάνει τη θεραπεία του. Μιλάμε για ογκολογικά και βιολογικούς παράγοντες, όχι για δέματα.

»Το κρίσιμο. Δεκαπέντε μήνες μετά την έναρξη, ο ΕΟΠΥΥ δεν έχει δημοσιεύσει ούτε έναν δείκτη ποιότητας. Ούτε διάμεσο χρόνο παράδοσης ανά περιφέρεια, ούτε αριθμό αποκλίσεων θερμοκρασίας, ούτε αριθμό καταγγελιών. Ακόμη και τα στοιχεία όγκου του πρώτου χρόνου τα μάθαμε από την ανάδοχο εταιρεία. Τα μόνα νούμερα που δίνει η κυβέρνηση βγαίνουν από αναρτήσεις του υπουργού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την τελευταία να ισχυρίζεται ότι οι αποστολές του Αυγούστου ολοκληρώθηκαν εμπρόθεσμα και χωρίς αστοχίες σε ολόκληρη τη χώρα. Αν το γνωρίζει αυτό, τότε τα δεδομένα υπάρχουν και δεν δημοσιεύονται. Αν δεν το γνωρίζει, τότε το είπε χωρίς να το ξέρει. Δεν υπάρχει τρίτη εκδοχή. Δεν αμφισβητούμε τη μεταρρύθμιση. Η κατ' οίκον διάθεση των φαρμάκων υψηλού κόστους είναι σωστή κατεύθυνση και τη στηρίζουμε. Καταγγέλλουμε την προχειρότητα της εκτέλεσης και τη συνήθεια αυτής της κυβέρνησης να παρουσιάζει ως ολοκληρωμένο ό,τι μόλις ξεκίνησε».

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ καταλήγει ζητώντας από τον ΕΟΠΥΥ να δημοσιοποιήσει άμεσα:

- τον διάμεσο χρόνο από την έγκριση αιτήματος έως την παράδοση, ανά περιφέρεια

- τον αριθμό καταγεγραμμένων αποκλίσεων θερμοκρασίας και την τύχη των σκευασμάτων

- αν υπάρχει πιστοποιημένη καταγραφή θερμοκρασίας σε κάθε αποστολή ψυχρής αλυσίδας

- τον αριθμό των καταγγελιών ασθενών και τον τρόπο διαχείρισής τους.

»Οι ασθενείς δεν χρειάζονται χειροκρότημα από το βήμα της ΔΕΘ. Χρειάζονται τη θεραπεία τους στην ώρα της και στη σωστή θερμοκρασία» σημειώνει η ΕΛΑΣ.