Το νομοσχέδιο για το δημόσιο αναμένεται να φέρει ισορροπία μεταξύ τριών διαφορετικών κατηγοριών κριτηρίων: των τυπικών προσόντων, της εργασιακής εμπειρίας και των ουσιαστικών δεξιοτήτων που θα πρέπει έχει ο υποψήφιος.

Τα δύο υπαρκτά προβλήματα που αφορούν αφενός στην απουσία της διεξαγωγής των κρίσεων προϊσταμένων στο δημόσιο και αφετέρου στον τρόπο που αυτές θα πρέπει να γίνονται, καλείται να λύσει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό, Θεόδωρο Λιβάνιο, τα τυπικά προσόντα όπως οι ακαδημαϊκές σπουδές ή ο χρόνος εμπειρίας μπορεί μεν να είναι δύο αντικειμενικά κριτήρια, αλλά αυτά δεν σημαίνει ότι είναι και ευθέως αξιοκρατικά. Ο προϊστάμενος θα πρέπει εκτός από τα τυπικά προσόντα να πληροί και μια σειρά άλλων προϋποθέσεων όπως είναι ο σεβασμός που επιδεικνύει στον πολίτη, η συνεργατικότητα, η ανάληψη πρωτοβουλιών κ.λ.π .

Το νομοσχέδιο αναμένεται να φέρει σύμφωνα με τον Θεόδωρο Λιβάνιο, τη βέλτιστη ισορροπία μεταξύ τριών διαφορετικών κατηγοριών κριτηρίων: των τυπικών προσόντων (πτυχία, ξένες γλώσσες κ.λ.π), της εργασιακής εμπειρίας και ιδίως σε θέσεις ευθύνης, αλλά και των ουσιαστικών δεξιοτήτων που θα πρέπει έχει ο υποψήφιος. Όλα αυτά θα πρέπει να ανιχνεύονται με αντικειμενικό τρόπο και με διαδικασίες που ακολουθούνται διεθνώς».

Τι αλλάζει

Αρχικά, δημιουργείται ένα Μητρώο, στο οποίο εγγράφεται όποιος θέλει να γίνει προϊστάμενος. Υποβάλλεται στην γραπτή δοκιμασία, η οποία διεξάγεται από το ΑΣΕΠ και αμέσως μετά γίνεται η μοριοδότηση και όλων των υπολοίπων προσόντων που έχει. Πλέον, η διεξαγωγή των κρίσεων περνάει κεντρικά και εκφεύγει από τις εκάστοτε διοικήσεις των Οργανισμών, όπως σημείωσε ο κ. Λιβάνιος.

Σε ό,τι αφορά στον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, ο κ. Λιβάνιος είπε ότι αυτό θα πρέπει να εκπαιδεύει τα στελέχη του δημοσίου όχι τυπικά, αλλά σύμφωνα με τις νέες εξελίξεις και προκλήσεις του μέλλοντος. Ο εισαγωγικός τρόπος στο ΕΚΔΔΑ θα γίνεται μέσω διαγωνισμού του ΑΣΕΠ.

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Σε άλλη διάταξη του νομοσχεδίου, επίσης, αποσαφηνίζεται τι θα ισχύει με τις καταβολές των μηνιαίων εξόδων παράστασης των προέδρων των δημοτικών κοινοτήτων προκειμένου να μην υπάρχει το οποιοδήποτε ζήτημα ερμηνείας. Επιπλέον, θεσπίζεται δυνατότητα σχετικά με την διευκόλυνση προσβασιμότητας των Ατόμων με Αναπηρία ή με κινητικά προβλήματα στα εκλογικά τμήματα κατά την διεξαγωγή των εκλογών.

Η συζήτηση του νομοσχεδίου θα συνεχιστεί την Τετάρτη το πρωί στην Επιτροπή με την ακρόαση φορέων. Την Πέμπτη το πρωί προγραμματίσθηκε να διεξαχθεί η τρίτη συνεδρίαση με την τοποθέτηση των κομμάτων επί της Αρχής και την κατ' άρθρων συζήτησή του, ενώ η δεύτερη Ανάγνωση του νομοσχεδίου θα διεξαχθεί την ερχόμενη Δευτέρα στην Επιτροπή.

Οι θέσεις των κομμάτων της Αντιπολίτευσης

Οι προτάσεις του νομοσχεδίου, ωστόσο προκάλεσαν τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Παύλος Χρηστίδης υποστήριξε ότι « η ΝΔ νομοθετεί παράθυρα αδιαφάνειας και αναξιοκρατίας στο δημόσιο». Πρόκειται είπε «για ένα νομοσχέδιο που αλλάζει τη βαθμολογική διάρθρωση και το σύστημα βαθμολογικών προαγωγών των δημοσίων υπαλλήλων, ανατρέποντας εκ βάθρων τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων».

Τόνισε ότι οι μεταβατικές διατάξεις σχετικά με την ένταξη στο Μητρώο των υποψηφίων έχουν αντιφάσεις και δημιουργούν αποκλεισμούς. Στην μοριοδότηση των υποψηφίων με το νέο σύστημα έχουμε μικρή βαρύτητα τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων. Διαφώνησε με τον ενιαίο τρόπο υπολογισμού του χρόνου ευθύνης αδιακρίτως εάν αυτή έγινε μετά από κανονική διαδικασία αξιολόγησης, είτε προέκυψε από την αναπλήρωσης προϊσταμένου. Ο βουλευτής παρατήρησε ότι δεν κατοχυρώνεται ρητά ότι θα επιλέγεται ο πρώτο της κατάταξης, αλλά η τελική τοποθέτηση παραμένει θέμα της διακριτικής ευχέρειας της διοίκησης. Παρατήρησε επίσης, πως το νομοσχέδιο προβλέπει πως η πρόσκληση του ΑΣΕΠ για την 1η διεξαγωγή της εξέτασης θα πρέπει να εκδοθεί μέσα στο 2027, αλλά δεν προσδιορίζεται ο μήνας. Σχετικά με τις διατάξεις που αφορούν το ΕΚΔΔΑ είπε ότι προβλέπεται να εκδοθούν περί τις 35 επιμέρους εξουσιοδοτικές διατάξεις, δηλαδή η Βουλή καλείται να ψηφίσει ένα πλαίσιο, του οποίου το πραγματικό περιεχόμενο θα αποφασιστεί εκ των υστέρων. Για τους εισαγωγικούς διαγωνισμούς στην ΕΣΔΔΑ, μεταξύ άλλων, διαφώνησε με την πρόβλεψη η προφορική εξέταση να έχει τον υψηλό συντελεστή (34%) επί του συνόλου. Τέλος, ο εισηγητής της μειοψηφίας ανέφερε ότι το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και μεμονωμένες, στοχευμένες διατάξεις που δεν έχουν καμία σύνδεση με το κύριο αντικείμενό του.

Την αντίθεσή του με το νομοσχέδιο επισήμανε και ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Γιάννης Δελής καταλογίζοντας στην κυβέρνηση ότι « κάνει ακόμα πιο ασφυκτικό το πλαίσιο για τους δημόσιους υπαλλήλους για την υπηρέτηση των απαιτήσεων του κεφαλαίου». Πρόκειται, είπε για ένα νομοσχέδιο που αποτελεί τη συνέχεια του τελευταίου αυταρχικότερου πειθαρχικού δικαίου, συνδέει σε ακόμα με μεγαλύτερο βαθμό την υπηρεσιακή και μισθολογική εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων με την αξιολόγηση, αξιοποιώντας το νομοθετικό οπλοστάσιο που κληρονόμησαν και διαμόρφωσαν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, οι παλιότερες της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ». Σε ό,τι αφορά στις διατάξεις που αφορούν το ΕΚΔΔΑ είπε ότι αυτές επιχειρούν μία εκτεταμένη αναδιάρθρωση με στόχο να γίνει πιο αποτελεσματικό στις απαιτήσεις του κεφαλαίου, στο πλαίσιο του αστικού εχθρικού - για τις λαϊκές ανάγκες - κράτους.

Ο κ. Δελής παράλληλα παρατήρησε πως στο σχέδιο νόμου έχουν συμπεριληφθεί και μια όπως είπε «πανσπερμία ετερόκλητων ρυθμίσεων 40 περίπου άρθρων που αφορούν από το πειθαρχικό σύστημα των δημοσίων υπαλλήλων, τις υπηρεσιακές μεταβολές και προσλήψεις στο Δημόσιο, τις νέες τροποποιήσεις στον Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέχρι και παρεμβάσεις στην εκλογική νομοθεσία». Στην πραγματικότητα, ανέφερε ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ «η κυβέρνηση χτίζει το υπόβαθρο για τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης, τα οποία θα αποδέχονται όλους τους αντιλαϊκούς σχεδιασμούς του κράτους, όπως την επιχειρηματική λειτουργία των νοσοκομείων, την υποταγή του σχολείου στις ανάγκες της αγοράς και των διαφόρων χορηγών και όλο το αντιλαϊκό πλαίσιο της εφαρμοζόμενης πολιτικής».

Ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Γραμμένος ανέφερε ότι το νομοσχέδιο φέρει ένα βαρύγδουπο τίτλο και υποστήριξε ότι «η διοικητική εξέλιξη δεν μπορεί να συνδέεται άμεσα, ή έμμεσα με την εύνοια της εκάστοτε πολιτική ηγεσίας, γιατί τότε δεν χτίζουμε θεσμούς, αλλά οικοδομούμε εξαρτήσεις».

Ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος άσκησε κριτική στην κυβέρνηση λέγοντας ότι δεν εφάρμοσε μέχρι σήμερα τις διατάξεις του Ν. 4764 περί προαγωγών. Το παρόν σχέδιο νόμου είπε «διακατέχεται μεν από πολλαπλώς επαναλαμβανόμενα μοτίβα περί αναβάθμισης της δημόσιας διοίκησης και διασφάλισης της μέγιστης δυνατής απόδοσης των υπαλλήλων, ανάδειξης σε θέση ευθύνης των ικανότερων και καταλληλότερων υπαλλήλων και άλλα ρεφρέν, τα οποία προσπαθούν να καλύψουν ως φύλλο συκής τη βασική στόχευση του νομοσχεδίου»

Αντιδράσεις υπήρξαν και από την Πλεύση Ελευθερίας. Η ειδική αγορήτρια Έλλη Ρούσσου αναγνώρισε πως « σήμερα υπάρχει ένα αδιαφανές σύστημα επιλογής των προϊσταμένων, το οποίο δεν γνωρίζουμε ούτε με τι κριτήρια ακριβώς επιλέγονται και, μάλιστα, υπάρχουν συνεχείς αναβολές και επιλέγονται και πληρούνται οι θέσεις με αναπληρώσεις, με μεγάλες καθυστερήσεις. Η αναγνώριση όμως αυτών των προβλημάτων δεν σημαίνει ότι κάθε αλλαγή που παρουσιάζεται με τον τίτλο του εκσυγχρονισμού σημαίνει και αξιοκρατία» σημείωσε μεταξύ άλλων.

Με πληροφορίες του ΑΠΕ