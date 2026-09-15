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Στη Χίο βρέθηκε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ και φυσικά δεν μπορούσε να μην δοκιμάσει τις τοπικές γεύσεις.

Το εμβληματικό μασουράκι της Χίου δοκίμασε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ κατά την επίσκεψή της στη Χίο.

Όπως ενημερώνει η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα: «μια γλυκιά γεύση από τη Χίο! Η Πρέσβης Kimberly Guilfoyle δοκίμασε το εμβληματικό ΜΑΣΟΥΡΑΚΙ, ένα από τα πιο αγαπημένα τοπικά παραδοσιακά γλυκά, κατά την πρόσφατη επίσκεψή της στο νησί.

Γενιές Χιωτών της διασποράς στις Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν με υπερηφάνεια ζωντανές παραδόσεις όπως αυτή, εμπλουτίζοντας την πολιτιστική ζωή της Αμερικής και ενισχύοντας τους διαχρονικούς πολιτιστικούς δεσμούς μεταξύ των δύο σπουδαίων εθνών μας».

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