Οι κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί αποτελούν για πολλές οικογένειες ένα χρήσιμο εργαλείο για την ευκολότερη διαχείριση των οικονομικών σας. Ωστόσο, η χρήση τους ενδέχεται να κρύβει φορολογικές παγίδες, ιδιαίτερα όταν πραγματοποιείτε μεταφορές χρημάτων μεταξύ των συνδικαιούχων χωρίς να υποβάλετε τις απαραίτητες δηλώσεις που προβλέπει η νομοθεσία.

Ένας φορολογικός έλεγχος μπορεί να οδηγήσει στην ενεργοποίηση των διατάξεων που αφορούν τις γονικές παροχές ή τις δωρεές, με αποτέλεσμα να προκύψουν επιπλέον φορολογικές επιβαρύνσεις. Ειδικά αν μεταφέρετε χρήματα από κοινό λογαριασμό σε ατομικό σας λογαριασμό ή σε λογαριασμό στον οποίο είστε συνδικαιούχοι με τρίτο πρόσωπο, υπάρχει ο κίνδυνος η μεταφορά να χαρακτηριστεί ως δωρεά, εφόσον δεν έχει προηγηθεί σχετική δήλωση στην εφορία.

Αν, για παράδειγμα, μεταφέρετε ποσό από κοινό λογαριασμό γονέα και τέκνου σε ατομικό λογαριασμό του παιδιού, η πράξη αυτή μπορεί να θεωρηθεί δωρεά και να φορολογηθεί αναλόγως. Η νομοθεσία προβλέπει ότι, όταν ένας συνδικαιούχος δεν έχει συνεισφέρει στον κοινό λογαριασμό και κάνει ανάληψη ή χρήση των χρημάτων για ίδιον όφελος, η πράξη θεωρείται δωρεά. Εάν δεν υποβάλετε τη σχετική δήλωση, κινδυνεύετε να βρεθείτε αντιμέτωποι με την επιβολή φόρου δωρεάς.

Η εφορία έχει τη δυνατότητα να ελέγξει εάν κάποιος από τους συνδικαιούχους κάνει ανάληψη ή μεταφορά ποσού που υπερβαίνει τη συνεισφορά του στον κοινό λογαριασμό. Εφόσον το ποσό είναι σημαντικό, η πράξη μπορεί να θεωρηθεί είτε δωρεά είτε γονική παροχή και θα πρέπει να υποβάλετε δήλωση στην πλατφόρμα myPROPERTY της ΑΑ∆Ε, ώστε να φορολογηθεί ή να απαλλαγεί, ανάλογα με την περίπτωση.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι δωρεές χρημάτων έως 800.000 ευρώ μεταξύ συγγενών πρώτης κατηγορίας –γονέων, παιδιών, συζύγων, παππούδων, γιαγιάδων και εγγονιών– είναι αφορολόγητες, αρκεί να γίνονται μέσω τραπεζικού συστήματος και να έχει υποβληθεί η σχετική δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑ∆Ε. Εάν δεν τηρηθούν αυτές οι προϋποθέσεις, μπορεί να κληθείτε να πληρώσετε τους αναλογούντες φόρους.

Θα πρέπει να γνωρίζετε επίσης ότι, εάν κάποιος συνδικαιούχος που δεν έχει συνεισφέρει στον λογαριασμό κάνει χρήση των χρημάτων, η πράξη αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί ως δωρεά και να επιβαρυνθεί φορολογικά.

Οι δηλώσεις χρηματικών γονικών παροχών υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του myPROPERTY, ενώ στη συνέχεια η ΑΑ∆Ε ελέγχει τη συναλλαγή με βάση τα στοιχεία που αποστέλλουν οι τράπεζες. Αν η συναλλαγή δεν επιβεβαιωθεί και δεν προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, επιβάλλεται φόρος από το πρώτο ευρώ, με συντελεστή 10%, 20% ή 40%, ανάλογα με τον βαθμό συγγένειας.

Θυμηθείτε ότι οι χρηματικές γονικές παροχές και δωρεές πρέπει να αποδεικνύονται μέσω τραπεζικών μεταφορών. Οι παροχές σε μετρητά φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 10%, χωρίς αφορολόγητο όριο.

Τέλος, εάν προχωρήσετε σε διαδοχικές δωρεές –όταν δηλαδή τα χρήματα μεταφέρονται μέσα στην οικογένεια με σκοπό να καταλήξουν σε άτομο που δεν ανήκει στην Α΄ κατηγορία δικαιούχων– η εφορία θα εξετάσει το χρονικό διάστημα και τη σκοπιμότητα των πράξεων. Αν αποδειχθεί ότι ο τελικός ωφελούμενος δεν ανήκει στους αφορολόγητους συγγενείς, θα επιβληθεί φόρος 20% χωρίς αφορολόγητο, ιδίως εάν οι μεταβιβάσεις έγιναν σε διάστημα μικρότερο των έξι μηνών.