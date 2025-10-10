Πολλοί ενοικιαστές, αδυνατώντας να αντεπεξέλθουν στο υψηλό κόστος των νεόδμητων κατοικιών, προτιμούν σπίτια άνω των 20 ετών.

Ανοδική πορεία καταγράφουν οι τιμές στην ελληνική αγορά ακινήτων, ακόμη και για κατοικίες άνω των 20 ετών, καθώς η αυξημένη ζήτηση έχει δημιουργήσει έντονη κινητικότητα τόσο στις μισθώσεις όσο και στις αγοραπωλησίες.

Σύμφωνα με την πανελλαδική έρευνα της RE/MAX Ελλάς για το 2025, ένας στους δύο Έλληνες που αναζητούν σπίτι προς ενοικίαση στρέφεται σε κατοικίες έως 100 τετραγωνικών μέτρων, με τις περισσότερες να είναι παλαιότερες των δύο δεκαετιών. Παρά την ηλικία τους, η αξία των συγκεκριμένων ακινήτων ανεβαίνει σταθερά, κυρίως όταν πρόκειται για ανακαινισμένα διαμερίσματα ή σπίτια με βασικές ανέσεις και καλή πρόσβαση σε μέσα μαζικής μεταφοράς.

Η έλλειψη νέας οικοδομικής δραστηριότητας, σε συνδυασμό με το αυξημένο ενδιαφέρον για ενοικίαση, έχει μετατρέψει τα παλιά διαμερίσματα σε «χρυσάφι» για ιδιοκτήτες. Πολλοί ενοικιαστές, αδυνατώντας να αντεπεξέλθουν στο υψηλό κόστος των νεόδμητων κατοικιών, προτιμούν σπίτια άνω των 20 ετών, ζητώντας ωστόσο να είναι ανακαινισμένα και ενεργειακά βελτιωμένα. Τα δεδομένα της RE/MAX δείχνουν πως η ανακαίνιση αποτελεί βασικό κριτήριο για το 82% των ενοικιαστών στην Αττική και το 77% στην υπόλοιπη Ελλάδα, γεγονός που ωθεί τους ιδιοκτήτες σε επενδύσεις αναβάθμισης, με αντίστοιχη αύξηση των τιμών.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στον δείκτη τιμών του Spitogatos για το τρίτο τρίμηνο του 2025, όπου οι ζητούμενες τιμές πώλησης κατοικιών αυξήθηκαν κατά 10% σε ετήσια βάση και 1,6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Παράλληλα, τα ενοίκια κατέγραψαν άνοδο 7,2%, δείχνοντας ότι η αγορά παραμένει «καυτή» ακόμη και για ακίνητα δεκαετιών. Οι παλιές πολυκατοικίες σε περιοχές με καλή συγκοινωνιακή κάλυψη, εξωτερικούς χώρους ή θέσεις στάθμευσης αποτελούν πλέον περιζήτητη επιλογή, καθώς το διαθέσιμο απόθεμα νέων κατοικιών δεν επαρκεί.

Στην Αττική, οι ζητούμενες τιμές πώλησης αυξήθηκαν κατά 8,8% και οι τιμές ενοικίασης κατά 4,8% σε σχέση με πέρυσι, ενώ στη Θεσσαλονίκη η άνοδος φτάνει το 11% και 7,7% αντίστοιχα. Οι πιο εντυπωσιακές αυξήσεις σημειώθηκαν σε περιοχές του Κέντρου της Αθήνας και της Δραπετσώνας, όπου πολλά παλιά διαμερίσματα έχουν ανακαινιστεί και διατίθενται πλέον σε τιμές που πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν απίθανες για ακίνητα τέτοιας ηλικίας.

Με τη ζήτηση να παραμένει υψηλή και την προσφορά περιορισμένη, ακόμη και τα διαμερίσματα των δεκαετιών του ’70 και του ’80 αποκτούν νέα εμπορική αξία, αποδεικνύοντας ότι στην Ελλάδα του 2025 «παλιό» δεν σημαίνει πια «φθηνό».