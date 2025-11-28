Στόχος της δράσης είναι τα κλειστά ακίνητα να ανακαινιστούν και στη συνέχεια είτε να κατοικηθούν είτε να ενοικιαστούν για τουλάχιστον πέντε έτη.

Στα σκαριά βρίσκεται ένα νέο πρόγραμμα ανακαίνισης παλαιών και κλειστών διαμερισμάτων, το οποίο θα προβλέπει άμεση επιχορήγηση έως και 80% που σε συγκεκριμένες κατηγορίες θα φθάνει το 90%.

Το πρόγραμμα, με προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ αναμένεται να εφαρμοστεί από τον Φεβρουάριο του 2026 και έχει ως στόχο να «ριχτούν» στην αγορά περίπου 750.000 κλειστά ακίνητα. Αρχικά θα ωφεληθούν 20.000 ιδιοκτήτες, ενώ για πρώτη φορά, δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν τόσο κλειστά όσο και ανοιχτά, ιδιοκατοικούμενα ακίνητα και τα εισοδηματικά κριτήρια θα είναι πιο διευρυμένα από προηγούμενα προγράμματα.

Αντίστοιχα, για τα ανοιχτά ακίνητα το πρόγραμμα επιδιώκει τη συνολική αναβάθμιση του οικιστικού αποθέματος, με την προϋπόθεση ότι οι ιδιοκτήτες θα συνεχίσουν να τα κατοικούν για τουλάχιστον πέντε χρόνια μετά τις εργασίες.

Το πρόγραμμα θα καλύπτει ήπιες ενεργειακές παρεμβάσεις, όπως νέα κουφώματα, αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης, ηλιακός θερμοσίφωνας, μόνωση ταράτσας ή τοποθέτηση τέντας. Η επιδότηση καλύπτει και εργασίες όπως υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, πλακάκια, δάπεδα, μπάνιο ή κουζίνα.

Οι δαπάνες ανακαίνισης θα αποτελούν το 60%–80% του συνολικού προϋπολογισμού, ενώ οι ενεργειακές παρεμβάσεις το 20%–40%.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι θα είναι ακίνητα με οικοδομική άδεια έως 31 Δεκεμβρίου 1990 και επιφάνεια έως 120 τ.μ. Η μέγιστη επιδότηση θα φτάνει τα 36.000 ευρώ. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για τους αιτούντες, ενώ κάθε ιδιοκτήτης μπορεί να υποβάλει αίτηση για περισσότερα από ένα ακίνητα.