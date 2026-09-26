Έπειτα από διαβουλεύσεις, θα γίνει το ματς για το Nations League.

Τα ματς της Ιρλανδίας με το Ισραήλ, στο πλαίσιο του Nations League, θα πραγματοποιηθούν κανονικά, αφού το Σάββατο οι ποδοσφαιριστές της πρώτης ομάδας ψήφισαν υπέρ της διεξαγωγής τους.

Το αυριανό, πρώτο, ματς ανάμεσα στις δύο χώρες, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Ντέμπρετσεν της Ουγγαρίας ήταν στον «αέρα» για αρκετές ώρες σήμερα. Μόλις 15 λεπτά πριν από τη συνέντευξη Τύπου της ιρλανδικής ομάδας, που είχε προγραμματιστεί για τις 10:15, ανακοινώθηκε η ακύρωσή της, προκαλώντας ερωτήματα για το αν θα ακυρώνονταν η αναμέτρηση.

Τελικά, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ιρλανδίας επιβεβαίωσε ότι το ματς για το Nations League θα γίνει κανονικά. «Η ομοσπονδία πήρε αυτή την απόφαση έπειτα από διαβουλεύσεις με τους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είχαν διάφορες απόψεις και η πλειοψηφία δήλωσε ότι τα ματς πρέπει να γίνουν. Η ομοσπονδία σέβεται τις απόψεις όλων των ποδοσφαιριστών και εκτιμά το επίπεδο ευαισθησίας σε σχέση με αυτές τις αναμετρήσεις», ανέφερε σε ανακοίνωση.

Nations League: Αποσύρθηκε Ιρλανδός ποδοσφαιριστής, έκαναν σύσκεψη οι παίκτες

Μετά την απόφαση του τερματοφύλακα Γκάβιν Μπαζούνου να αποσυρθεί από το ματς σε ένδειξη διαμαρτυρίας και τις αμφιβολίες αρκετών συμπαικτών του για το εάν έπρεπε να πραγματοποιηθεί το ματς κόντρα στο Ισραήλ, οι ποδοσφαιριστές της Ιρλανδία έκαναν σύσκεψη στο ξενοδοχείο της ομάδας. Τελικά, ψήφισαν υπέρ της διεξαγωγής των δύο ματς με το Ισραήλ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ιρλανδικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, Ντέιβιντ Κάρελ, επιβεβαίωσε ότι ένας ποδοσφαιριστής αποσύρθηκε από την ομάδα. Όμως, συμπλήρωσε ότι στην ψηφοφορία που έγινε ανάμεσα στα μέλη της ομάδας «μια σημαντική πλειοψηφία» ήταν υπέρ της διεξαγωγής της αναμέτρησης. Ο Κάρελ αρνήθηκε να αποκαλύψει πόσοι παίκτες ήταν υπέρ και πόσοι κατά.

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Με μαύρα περιβραχιόνια οι ποδοσφαιριστές της Ιρλανδίας

Στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε τελικά το απόγευμα του Σαββάτου, η ιρλανδική ομοσπονδία ανακοίνωσε πως οι διεθνείς της θα παίξουν με μαύρα περιβραχιόνια αύριο, για τις ζωές που έχουν χαθεί στη Γάζα. Επιπλέον θα προχωρήσουν και σε άλλες χειρονομίες, για παράδειγμα δεν θα κάνουν χειραψία με τους Ισραηλινούς ποδοσφαιριστές πριν από την έναρξη του ματς.

Ο προπονητής της Ιρλανδίας, Χέιμιρ Χάλγκριμσον, δήλωσε ότι νομικά και επαγγελματικά είναι υποχρεωμένοι να παίξουν κόντρα στο Ισραήλ αλλά παραδέχθηκε ότι η ομάδα του ήταν σχεδόν στα όρια.

«Κανένας δεν νιώθει άνετα να παίξει αυτό το παιχνίδι. Υπάρχουν δύο επιλογές και οι δύο είναι δύσκολες και άσχημες. Είναι μια κατάσταση που δεν υπάρχει νικητής», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όταν ρωτήθηκε εάν κι άλλοι παίκτες του θα μποϊκοτάρουν το ματς, όπως ο Μπαζούνου, απέφυγε να απαντήσει ευθέως. «Δεν έχουμε καταλήξει για αυτό, αλλά το παιχνίδι θα γίνει. Προσπαθούμε να περιορίσουμε τη ζημιά», είπε.

Πηγή: Guardian, Politico